Başbakan Yıldırım Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti TBMM Grup toplantısı sonrasında, AK Parti TBMM Grup Başkanlığına seçilen Ankara Milletvekili Naci Bostancı'nın makamına gitti.

Bostancı ile bir süre sohbet eden Yıldırım, daha sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Meclisteki makamına geçti. Yıldırım, burada Bahçeli ile 15 dakika görüştü.

Ziyaretin ardından çıkışta bir gazetecinin "Planlı bir ziyaret miydi?" sorusu üzerine Yıldırım, "Hayatın normal akışına göre gelişen konular." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, daha sonra Meclisteki makamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.