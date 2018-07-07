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Başbakan Yıldırım Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

Başbakan Yıldırım Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclisteki makamında ziyaret etti.

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Eklenme Tarihi: 07-07-2018 14:30 - Güncelleme: 07-07-2018 14:30

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti TBMM Grup toplantısı sonrasında, AK Parti TBMM Grup Başkanlığına seçilen Ankara Milletvekili Naci Bostancı'nın makamına gitti.

Bostancı ile bir süre sohbet eden Yıldırım, daha sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Meclisteki makamına geçti. Yıldırım, burada Bahçeli ile 15 dakika görüştü.

Ziyaretin ardından çıkışta bir gazetecinin "Planlı bir ziyaret miydi?" sorusu üzerine Yıldırım, "Hayatın normal akışına göre gelişen konular." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, daha sonra Meclisteki makamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 07 Temmuz 2018 14:41 körler sağırlar birbirini ağırlar..........

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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