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Başbakan duyurdu: Kamuya 110 bin memur alınacak!

Başbakan Binali Yıldırım; 36 bin sağlık çalışanı, 20 bin öğretmen; Adalet Bakanlığı'na 15 bin, Diyanet'e 9 bin 500 ve diğer kamu personelleri de dahil 110 bin memur alınacağını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 24-12-2017 19:07 - Güncelleme: 24-12-2017 19:07

Başbakan Binali Yıldırım, "2018'de devletin verdiği hizmetlerin daha kaliteli, daha eksiksiz bir şekilde yerine getirilebilmesi için Sağlık Bakanlığı'na 36 bin, Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 bin, Adalet Bakanlığı'na 15 bin, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 10 bin 900, üniversitelerimize 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 2 bin ve üniversite hastanelerine 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek" dedi.

Yıldırım, Kilis Valiliğinde düzenlediği basın toplantısında, gün içerisinde partisinin Adıyaman ve Kilis kongrelerini gerçekleştirdiklerini söyledi. 

Bugün Kanun Hükmünde Kararname yayımlandığını ve yıllardan beri kamuda 'taşeron meselesi' diye bilinen çalışanların, artık devlette daimi işçi kadrosunda görevlerine devam edeceğini belirten Yıldırım, yaklaşık olarak 900 bin çalışanın bu sorununu çözmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet üyeleri ve AK Parti teşkilatlarına bu konuda gösterdikleri destek için teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ayrıca 2018 bütçesi malum cuma günü Meclis Genel Kurulunda kabul edildi ve yeni yıla inşallah yeni bütçemizle girmiş olacağız. 2018'de devletin verdiği hizmetlerin daha kaliteli bir şekilde daha eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için Sağlık Bakanlığımıza 36 bin sağlık personeli alacağız. Milli Eğitim Bakanlığına 20 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz ve Adalet Bakanlığında da çeşitli hizmetlerde çalışmak üzere zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi 15 bin personeli istihdam edeceğiz. Ayrıca köylerimizin eksik imam ihtiyacını karşılamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına 9 bin 500 kadro vereceğiz, müezzin, imam ve Kur'an öğreticisi olarak buralarda çalışacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı, her geçen yıl her geçen ay yurt sayısını artırıyor Kredi Yurtlar Kurumu... Dolayısıyla Kredi Yurtlar Kurumunun da ihtiyacı olan 10 bin 900 personelin 2018’de işe başlaması için gerekli izinleri almış durumdayız.

Üniversitelerimizde 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 2 bin ve üniversite hastanelerinde 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek. Böylece bakanlıklarda, devlet dairelerinde, 'personel eksikliğinden dolayı işlerin aksaması' diye bir sorun yaşanmayacak, hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Yıldırım'dan muhalefete sert eleştiri

Başbakan Yıldırım, yeni yılın yaklaştığını hatırlatarak "Yeni yıl yaklaşırken ülkemizde, yurdumuzun her köşesinde fedakarca görev yapan, teröre karşı, asayiş olaylarına karşı gece gündüz demeden çalışan polisiz, askerimiz, jandarma ve korucularımıza Allah'tan kolaylık diyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. 2018 yılını şimdiden tebrik ediyorum. Yeni yılın ülkemiz, milletimiz hatta bölgemiz için huzurun, barışın tam olarak gerçekleşeceği bir yıl olmasını da Mevla'mdan niyaz ediyorum" diye konuştu. 

Daha sonra Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'dan kentte yürütülen projelerle ilgili bilgi alan Yıldırım, Belediye Başkanı Hasan Karayı da makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • Misafir 24 Aralık 2017 21:15 2018 yılında erken seçim var...Bu alımlarsa ,seçimden sonraya kesin denilerek oyalama taktiği ve en az 3 milyon oy alarak,asıl hedefe ulaşılacak!

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