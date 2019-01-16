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Başakşehir avantajı Adebayor'la kaptı!

Başakşehir avantajı Adebayor'la kaptı!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Medipol Başakşehir sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmadaki tek golü 32'nci dakikada Adebayor kaydetti.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 22:21 - Güncelleme: 16-01-2019 22:21

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

18. dakikada sağ taraftan kullanılan korner sonrası Attamah'ın kafa vuruşunda kaleciden dönen topu Napoleoni arka direkte tamamladı. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

32. dakikada Medipol Başakşehir'in golü geldi. Sol taraftan gelişen atakta, Soner Aydoğdu çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Adebayor, tek dokunuşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

46. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha direğe takıldı. Ceza sahası içinde Adebayor, soldan gelen topu dışarı çıkardı. Soner Aydoğdu'nun şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

BAŞAKŞEHİR: 1 - 0 :HATAYSPOR

STAT: 3'üncü İstanbul Fatih Terim
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Serdar Diyandin, Kemal Elmas

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Attamah, Serdar Taşçı, Hafez, Soner, Gökhan İnler, Napoleoni (Dk 85 İrfan), Jojic, Elia (Dk. 64 Arda), Adebayor (Dk. 64 Robinho)

HATAYSPOR: Ömer, Murat, Mehmet Dingil, Soner, Yasin, Diallo (Dk. 74 Caner), Hamidou, Tom (Dk. 46 Nimaga), Gökhan, Korkhisko, Gomis (Dk. 66 Mirkan)

GOLLER: Dk. 32 Adebayor (Medipol Başakşehir)

KIRMIZI KART: Dk. 85 Nimaga (Hatayspor)

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