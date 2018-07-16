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Baş ağrısı neden olur dikkat edilmesi gerekenler neler gün aşırı ağrınız oluyorsa dikkat!

Baş ağrısı neden olur dikkat edilmesi gerekenler neler gün aşırı ağrınız oluyorsa dikkat!

Baş ağrısı neden olur? Baş ağrısının sebepleri nelerdir? Baş ağrısı nasıl geçer? Baş ağrısı hangi durumlarda tehlikeli?

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 13:12 - Güncelleme: 16-07-2018 13:12

Baş ağrısı neden olur? Baş ağrısına neden olanlar nelerdir? Baş ağrısının sebepleri nelerdir? Baş ağrısı nasıl geçer? Özellikle son zamanlarda çeşitli nedenlere bağladığımız ve gelişi güzel bilinçsizce kullandığımız ağrı kesicileri veya baş ağrısına iyi gelen yöntemleri alışılmış bir şekilde kullanıyoruz. Peki baş ağrısı hangi durumlarda dikkate alınmalı? Baş ağrılarında dikkat edilmesi durumlar nelerdir? Nöroloji Uzmanı Dr. Nasuh Ağaoğlu sıklıkla sorulan soruları sizler için anlattı... 

İki kişiden birinin ortak sorunu olan baş ağrısını çoğu zaman geçiştiririz. Ancak uzmanlar uyarıyor! Ani gelen, uzun süren, ağrı kesiciye cevap vermeyen ve beraberinde farklı şikayetleri de getiren baş ağrıları ile ilgili mutlaka uzmana başvurulması gerekiyor.

BAŞ AĞRISI HANGİ DURUMLARDA CİDDİYE ALINMALI?; Baş ağrılarının her çeşidinin ciddiye alınması gerekmektedir. Baş ağrısı birdenbire aniden başlamışsa, çok şiddetli ise (bu ağrı diğer ağrılardan farklı oluyorsa), ağrı kesicilere cevap vermiyorsa, uzun sürüyorsa, beraberinde bulantı-kusma varsa, eşlik eden nörolojik fonksiyon bozukluğu varsa (görme bozukluğu, çift görme, konuşma bozukluğu), kolda ve bacaklarda felçler, sara nöbetleri gibi belirtiler baş ağrısına eşlik ediyorsa bu ağrı ciddiye alınmalı ve acil olarak tetkik ve tedavilere başlanmalıdır. Ayrıca beyin kanamaları, beyin tümörleri, beyin damar hastalıkları, beyin iltihabı hastalıkları, beyinde su birikmeleri gibi bu tür hastalıklara bağlı baş ağrıları acildir.

HER GÜN YAŞANILAN BAŞ AĞRILARINA DİKKAT!; Hayat kalitesini olumsuz etkileyen ve sık meydana gelen baş ağrılarında uzmana başvurmak gerektiyor. Baş ağrılarını birincil ve ikincil baş ağrıları diye ikiye ayırıyoruz. Birincil baş ağrıları genellikle nedenini bilmediğimiz ama kişinin yaşamını etkileyen ama hayatı tehdit etmeyen ağrılardır. İkincil baş ağrılarında ise olayın altında her zaman bir neden vardır (beyin kanaması, beyin iltihabı, kafa içi basınç değişiklikleri vs) ve genellikle nedeninin tedavi edilmesiyle baş ağrıları geçer. Birincil baş ağrısı dediğimiz grupra iki önemli baş ağrısı vardır. Bunlar migren ve gerilin tipi baş ağrılarıdır. Migren baş ağrısının görülme sıklığı ülkemizde yüzde 16.20 oranındadır. Gerilim tipi baş ağrısı başka bir sebebe bağlı olmayan ağrı tipidir. Bunun da oranı yüzde 32’dir. Dolayısıyla her iki kişiden birinde baş ağrısı geçiyor demektir.

Baş ağrısı tanımında beyindeki damarların genişlemesi söz konusu iken gerilim tipi baş ağrısı tanımında boyun kaslarında ya da vucudun diğer kaslarındaki aşırı gerilmenin neden olduğu düşünülmektedir. Özetle kişi ben her gün baş ağrısı çekiyorum ya da bir ayın yarısından fazlasında ağrım oluyor diyorsa bu ağrı diğerlerinden farklı ve işinden gücünden, veriminden alıkoyan bir ağrıysa doktora başvurulmalıdır.

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