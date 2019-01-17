  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Barcelona'dan Türk şirketine dava

Barcelona'dan Türk şirketine dava

İspanya’nın dünyaca ünlü Barcelona kulübünün, Şişli’de faaliyet gösteren Barca Tekstil’le davalık olduğu ortaya çıktı. Barcelona kulübü, Barca markasının hükümsüz kılınarak iptalini istedi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 17-01-2019 08:36 - Güncelleme: 17-01-2019 08:36

İspanyolların Barça olarak anılan kulübü Barcelona Türkiye’de 'Barca' ismini tescil ettiren Barca Tekstil’e dava açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, dünyanın köklü kulüplerinden birisi olan Barcelona’nın ‘Barça’ unvanıyla tanındığı ve birçok ülkede ‘Barça’ markasıyla tescil edildiği ifade edildi. 

Türkiye için yapılan girişimde ise Barca Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından tescil edildiğinin ortaya çıktığı belirtilen dilekçede, “Barcelona kulübü, 'Barça' adıyla bir futbol fenomeni olmuştur. Türkiye genelinde herkes tarafından 'Barça' adıyla anılmaktadır. Bu yüzden Barça markası Türkiye’de tescil ettirilememiştir. Marka bizim kulübümüze aittir. Davalı şirketin ‘Barca’ markasının hükümsüz kılınarak iptaline karar verilmesini istiyoruz” denildi. 

“KULÜP İKİ DEFA BAŞVURDU, İKİSİNE DE İTİRAZ ETTİK” 
22 yıllık firma olduklarını söyleyen Barca Tekstil'in sahibi Ali Öziçer ise, "Firmamız 1997 yılında kuruldu. Barca ismi İtalyanca tekne demek. Firmamızın ismiyle Almanya ve İtalya dahil Avrupa ülkesine kıyafet satıyoruz. İsmi birçok ülkede tescil edilmiş bir firmayız. Ancak geçtiğimiz yıllarda isim tescili için İspanya'da kurumlara başvuru yaptık, olumlu yanıt alamadık. Başvurularımıza ret cevabı aldık. Barcelona futbol kulübü de Türkiye'de bir restoran açacakmış. Buraya gelerek Barça ismiyle başvuru yapmış. Biz de tescil başvurusuna itiraz ettik. Kulüp iki defa başvuru yaptı, ikisine de itiraz ettik. Şimdi de dava açmışlar" dedi.

 

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Barcelona'dan Türk şirketine dava haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro