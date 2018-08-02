Bandırma'da ehliyet sınavında inanılmaz olay

Bandırma Halk Eğitim Merkezi E-Sınav salonunda yaşanan olayla ilgili yetkililerden edinilen bilgilere göre; Bandırma Halk Eğitim Merkezi E-Sınav salonunda sınava girecek adaylar arasında kimlik kontrolünde başkasının yerine girmeye çalışan bir joker aday tespit edildi.

Adana'da bulunan özel bir sürücü kursu'nda eğitim gören ve sınav için yapılan kontrolde sınava girmesi gereken aday A.A (18)'nın yerine sınava girmeye çalışan M.B.(22) yapılan kontrolde tespit edildi. M.B. polisten kaçmak için Halk Eğitim Merkezi binasının giriş katındaki pencereden bodrum kattaki merdivenlere atladı.

Atlama sonucunda iki bacağı kırılan ve topuğu zedelenen M.B. polis gözetiminde Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. M.B. ile ilgili gerekli işlemlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılacağı öğrenildi.