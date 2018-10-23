Bana bu köpeğin kellesini getirin! Suikast defteri tekrar açıldı. İzleyin...

GAZETECİ Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Cumhuraşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün TBMM'de yapacağı açıklama merakla beklenirken, Kaşıkçı'nın ölüm emrini Skype üzerinden veren isim belli oldu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Abdullah bir Selman'ın sosyal medyadaki trol ordusunu yöneten danışmanı Kahtani'nin, 15 kişilik suikast timine "Bana bu köpeğin kafasını getirin" sözleri kayıtlara girdi.

KAYITLAR TÜRK YETKİLİLERDE... Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın danışmanı Suud el Kahtani, Kaşıkçı'nın ölüm emrini vermek için 2 Ekim'de konsolosluğu 'Skype' üzerinden aradı. Skype görüşmesinde Cemal Kaşıkçı'ya hakaretler yağdıran Kahtani'nin infaz timine 'bana bu köpeğin kafasını getirin' emrini verdiği öne sürülüyor. Reuters'ın Arap ve Türk istihbaratına dayandırdığı kaynağa göre, söz konusu görüşmeye ait kayıtların Türkiye'nin elinde olduğunu belirtiyor.

KAŞIKÇI KAHTANİ İÇİN NE DEMİŞTİ?.. Cemal Kaşıkçı, öldürülmeden önce The New York Times'e verdiği röportajda, Kahtani'nin Prens Selman'ın Suudi medyasını kontrol altında tutmasını sağlamakla görevlendirdiği kişi olduğunu belirtip "Prens'in çekici, ona güvenmiyorum" demişti. Kahtani'nin sosyal medyada bir trol ordusu kurduğunu belirten Kaşıkçı, "Trol ordusuyla Suudi Arabistan'ın süper güç, Selman'ın ise tek popüler lider olduğu bir sanal dünya kuruyorlar" demişti.

SUİKAST DEFTERİ TEKRARDAN AÇILDI, İZLEYİN... Prens Selman'ın danışmanı görevindeki Kahtani, geçtiğimiz yıl krallık aleyhinde yazı yazanların 'kara listeye' alındığına dair bir tweet atmıştı. Kahtani, bu tweetten kısa bir süre sonra, "Suikast defteri tekrardan açıldı. İzleyin" ifadeleriyle dikkatleri üzerinde toplamıştı.

3 BİN DOLAR MAAŞLI TROL ORDUSUNU YÖNETİYOR... Suud el-Kahtani, muhaliflere tehdit için Twitter'da kurulan trol ordusunun başındaydı. Kahtani, 3 bin dolar maaş alan binlerce trole, kime saldıracakları ve hangi konuda tweet atacakları hakkında talimat veriyordu.