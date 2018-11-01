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Balyoz savcısına hapis! Mahkeme 10 yıl verdi

Balyoz savcısına hapis! Mahkeme 10 yıl verdi

Balyoz Planı davasının eski savcılarından Savaş Kırbaş, FETÖ üyeliği suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İyi hali göz önünde bulunduran mahkeme cezayı 10 yıla indirdi.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 16:31 - Güncelleme: 01-11-2018 16:31

İSTANBUL 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Savaş Kırbaş ve avukatı katıldı. Duruşmada görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı, bir önceki celse mahkemeye sunduğu "sanık Kırbaş'a 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi" talepli mütalaasını tekrar etti.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
Beyanı sorulan tutuklu sanık Kırbaş, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini ve tahliyesini istedi.  Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, iddianamede Kırbaş'ın, "silahlı terör örgütüne üye olma, anayasal düzeni değiştirmeye, hükümeti ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasının istendiğini hatırlatarak, "darbeye teşebbüs etme" suçlarının, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu kapsamında kaldığını ifade etti. 

İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI
Suçun işleniş biçimi ve zamanı dikkate alan heyet, Kırbaş'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırırken, sanığın geçmişi ve duruşmalardaki iyi halini gözeterek bu cezayı 10 yıla düşürdü. Heyet, etkin pişmanlık ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamalarına yer olmadığını kararlaştırdı. 

İDDİANAMEDEN 
İddianamede Kırbaş'ın, "anayasal düzeni değiştirmeye, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üç kez ağırlaştırılmış müebbet, "FETÖ üyeliği" suçundan da 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • 🌑 🌑 🌑 Şarapçı Şükrü 01 Kasım 2018 17:39 🌑 🌑 🌑 Nasıl bir memleket olduk yawu?... Artık Her davaya her Savcıya acaba onlardan mı şunlardan mı yoksa bunlardan mı diye bakacağız !...........

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