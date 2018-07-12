Bakhtadze yeni kabinesini açıkladı

Gürcistan’ın yeni Başbakanı Mamuka Bakhtadze yeni hükümeti açıkladı.

Gürcistan’ın yeni Başbakanı Mamuka Bakhtadze bugün düzenlediği basın toplantısında yeni hükümeti açıkladı. Bakhtadze, bakanlar kabinesinde yeni 3 bakanın göreve getirildiğini ifade etti. Buna göre Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Mixail Batiashvili, Ekonomi Bakanı ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Giorgi Kobulia ve Maliye Bakanı Ivane Machavariani oldu. Gürcistan hükümetin yapısında yapılan değişikliklere göre, 14 bakanlık yerine 10 bakanlık olacağı duyuruldu.

Gürcistan hükümetine atanan bakanlar şöyle:

“Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanı - Maia Tskitishvili

Çevre Koruma ve Tarım Bakanı - Levan Davitashvili

Dışişleri Bakanı - Davit Zalkaniani

İçişleri Bakanı - Giorgi Gakharia

Adliye Bakanı - Tea Tsulukiani

Savunma Bakanı - Levan İzoria

İşgal Altındaki Topraklarda Zorunlu Yerinden Edilmiş Kişiler ve Mülteciler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı - Davit Sergeenko

Gürcistan'ın Barış ve Vatandaş Beraberliği Devlet Bakanı - Ketevan Tsikhelashvili.”