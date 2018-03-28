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Bakanlıktan son dakika Afrin kararı! Çok yakın zamanda...

Bakanlıktan son dakika Afrin kararı! Çok yakın zamanda...

Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla Hatay'dan bölgeye geçiş için yeni bir gümrük kapısı açılması kararlaştırıldı. Söz konusu gümrük kapısının Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamam Köyü yakınlarında açılması planlanıyor.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 13:09 - Güncelleme: 28-03-2018 13:09

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlediği Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla Hatay'dan bölgeye geçiş için yeni bir gümrük kapısı açılması kararlaştırıldı. Söz konusu gümrük kapısının Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamam Köyü yakınlarında açılması planlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Başbakanlıkta, Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamanın da değerlendirildiği toplantıda, Hatay'dan bölgeye geçiş için yeni bir gümrük kapısının açılmasına karar verildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin Hatay ziyaretinin ardından Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Sezai Uçarmak ve beraberindeki heyet, bölgeye giderek yapılacak çalışmalara ilişkin görüşmelerde bulundu.

YENİ GÜMRÜK KAPISI NEREDE AÇILACAK: Bakanlık ve Hatay Valiliği yetkilileriyle yapılan incelemeler sonucu söz konusu gümrük kapısının Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamam Köyü yakınlarında açılması konusunda mutabakata varıldı.

KOORDİNASYON GÖREVİ HATAY VALİLİĞİNE VERİLMİŞTİ

TSK'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sonrasında bölgedeki imar, insani yardımlar ve yerleşik düzene geçilmesine yönelik koordinasyon görevi Hatay Valiliğine verilmişti.

YAKIN ZAMANDA AÇILACAK

Gümrük kapısının açılmasının planlandığı Hamam Köyü çevresinde karayolu altyapısının uygun olduğunu belirten yetkililer, yolun Cinderes üzerinden Afrin'e ulaştığını bildirdi. Yakın zamanda gümrük kapısının açılacağı noktada saha düzeltme ve inşaat işlemlerine başlanması planlanıyor.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Balaban Beyi 28 Mart 2018 13:41 Bu sözlerden gına geldi artık. Açılsın o zaman AÇILDI diye haber yapın. Irak ile OVAKÖY GÜMRÜK KAPISI AÇILDI - AÇILIYOR Diye senelerdir yazılıyor BİR TÜRLÜ AÇILMIYOR NEDENSE...?

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KİMDİR ?
Bülent Tüfenkci
BÜLENT TÜFENKCİ KİMDİR?

Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kurduğu 65. Hükümet'te Gümrük ve Ticaret Bakanı oldu. Bülent Tüfenkci kimdir? Bülent Tüfenkci 1966 Malatya’da d&uu

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