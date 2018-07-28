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Bakan'dan öldürülen Ayşegül öğretmen için paylaşım

Bakan'dan öldürülen Ayşegül öğretmen için paylaşım

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul'da eşi tarafından öldürülen öğretmen Ayşegül Çelik'le ilgili paylaşımında, "Kız çocuklarına verilmesi gereken önemi önce eve, sonra okul sıralarına, devamında da hayatın tamamına taşıyabildiğimiz, bütün bir toplum yek avaz 'Şiddete son' diyebildiğimiz zaman Ayşegül öğretmenin hatırasına daha güçlü sahip çıkacağız" ifadelerine yer verdi.

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Eklenme Tarihi: 28-07-2018 17:35 - Güncelleme: 28-07-2018 17:35

Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan, İstanbul Avcılar'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurularak öldürülen öğretmen Ayşegül Çelik için bir mesaj paylaştı. 'Hem Ayşe hem Gül' başlıklı mesaj da, erkek figürünün önde, kadının figürünün arkada yer aldığı okul geçidi trafik levhası üzerine yaptığı paylaşımda Selçuk, şu ifadelere yer verdi:

"Bu levhalar gibi daha pek çok şey cinsiyet eşitsizliğinde toplumsal bir bilinçaltı oluşturuyor. Bu algının önüne geçebildiğimiz, kız çocuklarına verilmesi gereken önemi önce eve, sonra okul sıralarına, devamında da hayatın tamamına taşıyabildiğimiz, bütün bir toplum yek avaz 'Şiddete son' diyebildiğimiz zaman, o zaman Ayşegül öğretmenin hatırasına daha güçlü sahip çıkacağız. Bunları cesurca yapabilmemiz için bize gayret, Ayşegül öğretmene Allah'tan sonsuz rahmet diliyorum."

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KİMDİR ?
Ziya Selçuk
ZİYA SELÇUK KİMDİR?

Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk aslen nereli okulları hangileri, eşi ve çocukları ile akademik kariyerinden kesitler içeren yaşam biyografisi: Ziya Selçuk, 1961'de Ankara'da doğdu. İngilizce bilen Prof. Ziya Se

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