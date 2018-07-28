Bakan'dan öldürülen Ayşegül öğretmen için paylaşım

Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan, İstanbul Avcılar'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurularak öldürülen öğretmen Ayşegül Çelik için bir mesaj paylaştı. 'Hem Ayşe hem Gül' başlıklı mesaj da, erkek figürünün önde, kadının figürünün arkada yer aldığı okul geçidi trafik levhası üzerine yaptığı paylaşımda Selçuk, şu ifadelere yer verdi:

"Bu levhalar gibi daha pek çok şey cinsiyet eşitsizliğinde toplumsal bir bilinçaltı oluşturuyor. Bu algının önüne geçebildiğimiz, kız çocuklarına verilmesi gereken önemi önce eve, sonra okul sıralarına, devamında da hayatın tamamına taşıyabildiğimiz, bütün bir toplum yek avaz 'Şiddete son' diyebildiğimiz zaman, o zaman Ayşegül öğretmenin hatırasına daha güçlü sahip çıkacağız. Bunları cesurca yapabilmemiz için bize gayret, Ayşegül öğretmene Allah'tan sonsuz rahmet diliyorum."