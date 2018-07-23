Bakan yardımcıları belli oluyor! Fatma Varank...

YENİ kabinede görev alan bakanların yardımcıları belli olmaya başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yardımcılıklarına Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar ve Mücahit Demirtaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yardımcılıklarına ise Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız atandı. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre işte yeni atanan bakan yardımcıları...

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar ve Mücahit Demirtaş atandı.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bakan yardımcılıklarına ise Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız atandı.

- Abdülkadir Uraloğlu Karayolları Genel Müdürü oldu.

DAHA ÖNCE İSİMLERİ AÇIKLANAN BAKAN YARDIMCILARI

- Adalet Bakanı yardımcılıklarına Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş ve Yıldız Seferinoğlu

- Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına Hamza Yerlikaya ve Sinan Aksu

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alpaslan ve Ömer Arısoy

- Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Muhammet Güven

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına Enver İskurt, Ömer Fatih Sayan ve Selim Dursun getirildiler.