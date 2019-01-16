Bakan Varank'tan Adem Metan'a: Çayın hazır olsun!

Yeni hükümet sisteminin ilk Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; Radyo Programcısı Adem Metan ve dinleyenlerine sosyal medya üzerinden söz verdi.

Best Fm’de yaptığı programlar ve aldığı konuklarla adından sıkça söz ettiren radyo programcısı Adem Metan, dinleyicilerinin desteğini de arkasına alarak bu kez programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı davet etti. Program sırasında Bakan Varank ile canlı telefon bağlantısı yapmasını arzuladıklarını söyleyen Adem Metan’a dinleyicilerinden de büyük destek geldi. Çoğunluğu üniversite öğrencisi çok sayıda dinleyici, Bakan Mustafa Varank’ı da “mention” ederek Adem Metan Show’a telefon bağlantısı kurması için tweet attı. Mini bir kampanyaya dönüşen bu davete cevap gecikmedi. Atılan çok sayıda tweete duyarsız kalmayan Bakan Varank, Twitter’dan Adem Metan ve dinleyicilerine söz verdi.

“Telefon Bağlantısı Yetmez Çaya Gelelim”

Bakan Varank attığı tweetle gençleri daha da heyecanlandırarak “Telefon bağlantısı olmaz bir gün yanına geleceğiz. Kısmet, ne zaman denk gelirse artık, çayın hazır olsun.” Karşılığını verdi.



Bakanlığın ilk gününden bu yana özellikle üniversite öğrencilerinin global düzeyde fırsat eşitliğini yakalamak adına teknolojik imkanlara çok daha kolay ulaşması, eğitimleri için yeterli çalışma ortamlarının oluşturulması için büyük çalışmalar yürüten Bakan Varank daha önce de birçok kez üniversite öğrencilerinin taleplerini kırmamış sorunlarını çözmüş ve misafirleri olmuştu.



Dinleyicilerin Konuk Belirlediği Program

Whatsapp ve sosyal medyayı kullanarak interaktif bir program gerçekleştiren Adem Metan bu mecralar üzerinden dinleyicileri ile birlikte programa katılacak konukları belirliyor. Daha önce Fatih Terim, Süleyman Soylu, Ahmet Hakan, Revna Demirören, Gülben Ergen, Bilal Erdoğan, Yılmaz Erdoğan gibi sanat, spor, siyaset ve medya dünyasından önde gelen isimleri dinleyicileri ile birlikte programa davet ederek konuk etmişti. Bu kez Bakan Mustafa Varank’ı konuk edecek olan Adem Metan’ın program tarihini kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor