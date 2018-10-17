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Bakan Soylu FETÖ'nün tamamen biteceği tarihi açıkladı!

Bakan Soylu FETÖ'nün tamamen biteceği tarihi açıkladı!

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturmalarına dikkat çeken Soylu, "Bunu bitirdiğimiz andan itibaren Türkiye'deki FETÖ tehlikesi tamamen ortadan kalkacaktır" dedi.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 11:29 - Güncelleme: 17-10-2018 11:29

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün ne zaman biteceğini açıkladı. FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturmalarına dikkat çeken Soylu, "Bunu bitirdiğimiz andan itibaren Türkiye'deki FETÖ tehlikesi tamamen ortadan kalkacaktır" dedi. PKK iltisakları nedeniyle görevden alınan muhtarlarla ilgili de konuşan Soylu, "Oturmuşlar Kandil'de, acaba 31 Mart seçimlerinde muhtar kimi belirleriz hesabı yapıyorlar. Onların muhtar belirlemeden PKK'yla irtibatlı-iltisaklı muhtarları belirleyip ona göre adım atmalıyız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun AA Editör Masası'ndaki açıklamalarından satır başları...

İşte Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları...

- FETÖ'ye yönelik şu anda elimizdeki en kuvvetli operasyonlar ardışık ve ankesörlü arama işidir. ByLock operasyonlarından daha ciddi operasyonlardır. Bunu bitirdiğimiz andan itibaren Türkiye'deki FETÖ tehlikesi tamamen ortadan kalkacaktır.

- Ankesör ve ardışık aramalarla bağlantılı çok enteresan bir şey var, burada yakaladıklarımızdan yüzde 30’un üzerindeki itirafta bulunuyor ve 'Evet' diyor 'Biz böyleyiz'.

- Milletimiz şunu iyi bilsin, bu konuda mesele devletin kontrolü altındadır.

KEŞKE RAKKA'YA GİREBİLSEYDİK... 

- Terörle mücadelede 'Bizim orada, şurada ne işimiz var' diye söylenenler var. Sadece iktidara muhalefet etmek için bu sözler söylenmez. Eğer bomba Afrin'de hazırlanıyorsa, terör örgütü Afrin'de eğitiliyorsa bizim Afrin'de işimiz var. Fırat'ın doğusunda da Fırat'ın batısında da işimiz var."

- Keşke Rakka'ya gidebilseydik, keşke oralarda olabilseydik. Bunun önemi bundan 3-5 yıl sonra daha fazla anlaşılacaktır.

- Terör örgütünü psikolojik ve fiziki olarak çok büyük hüsrana uğrattık. Türkiye içinde 371 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

BELEDİYELER TEKRAR HDP'YE GEÇERSE... 

- Birtakım belediyelerin tekrar HDP'ye geçeceği söyleniyor. Diyelim ki geçti, ne dediklerini biliyor musunuz? Söyledikleri şu, '31 Mart'tan sonra belediyeler bizde; eğer buralarda çalışmak istiyorsanız ailenizden bir kişiyi şimdiden dağa gönderin.' Şimdi ben devletim, ne yapmam lazım. Seyredeyim mi, seyredelim mi?

- Oturmuşlar Kandil'de, acaba 31 Mart seçimlerinde muhtar kimi belirleriz hesabı yapıyorlar. Benim görevim 31 Mart'tan sonra değil, devlet olarak bizim görevimiz 31 Mart'tan önce adım atabilmektir. Onların muhtar belirlemeden PKK'yla irtibatlı-iltisaklı muhtarları belirleyip ona göre adım atmalıyız.

UYUŞTURUCU SATICILARINA GÖZ AÇTIRILMIYOR...

- (Uyuşturucuyla mücadele) Bu yıl tutuklanan sayısı 17 bin 57, bu az bir rakam değil. Şu an 50 bin torbacı cezaevinde.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Yürük Efe 17 Ekim 2018 11:38 Ak Parti içindeki ve etrafındaki herkes FETÖ'cü iken 17-25 Aralık sürecinden sonra bazıları FETÖ'cülüğü reddederek sadece AKP'li olduklarını söylemeye başladılar. Şimdi bunlar FETÖ'yü temizliyoruz diyerek Devleti bunlara teslim ettiler. Bu kafayla FETÖ'yü temizlemeleri mümkün değildir.

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KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

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