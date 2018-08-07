Bakan Pakdemirli açıkladı! O borçlar ertelenecek!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Antalya Elmalı ilçesindeki selden kaynaklanan zararla ilgili açıklama yaptı.
Pakdemirli'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle; 'Antalya’mızın Elmalı ilçesinde aşırı yağıştan kaynaklı selden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Afetten zarar gören üreticilerimizin düşük faizli kredi borçları, ilçe müdürlüğümüze müracaatları halinde ertelenecektir.
TARSİM’den sigortalı olan üreticilerimizin zararları da hasar tespit çalışmalarının ardından karşılanacak. Vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için hem Bakanlığımızın hem de diğer kurum ve kuruluşlarımızın yetkilileri bölgede gerekli inceleme ve çalışmaları yapıyorlar.'
TARSİM’den sigortalı olan üreticilerimizin zararları da hasar tespit çalışmalarının ardından karşılanacak. Vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için hem Bakanlığımızın hem de diğer kurum ve kuruluşlarımızın yetkilileri bölgede gerekli inceleme ve çalışmaları yapıyorlar.
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