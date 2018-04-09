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Bakan Eroğlu taburcu edildi

Bakan Eroğlu taburcu edildi

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Üniversitemizdeki cihazlar da muhteşem. Dünyada gurur duyacağımız bir hastaneye sahibiz. Gerekli ilaçları da verdiler. Şimdi turp gibi dönüyoruz. Allah'a şükür." dedi.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 23:27 - Güncelleme: 09-04-2018 23:27

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 5 Nisan 2018 tarihinde gribal enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanarak tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer (ANS) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Bakan Eroğlu, hastane binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Üniversitemizdeki cihazlar da muhteşem. Dünyada gurur duyacağımız bir hastaneye sahibiz" dedi.

Eroğlu, hayatında 4-5 gün en güzel tatili yapma imkanına kavuştuğunu belirterek, "Perşembe günü erken saatte Afyonkarahisar'a geldik. Sempozyum vardı. Sempozyumda konuşma yaptım. Daha sonra Adalet Bakanımız geldi. Onunla birlikte bir koordinasyon toplantısı yaptık. Daha sonra ben bakanlığın koordinasyon toplantısı yaptım. Sonra dedim ki gelince en azından boynumda hafif bir şey vardı. Bunu göstereyim diye geldim." diye konuştu.

Daha önceki bir programda soğuk aldığını kaydeden Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Üzerimde pardesü yoktu. Çok ince bir takım elbise, ciğerlerime kadar üşüdüğümü fark ettim. Gizli bir üşütme dolayısıyla burada yatmam gerektiğini söylediler. İstirahat etmem gerektiğini söylediler. Gerekli ilaçları da verdiler. Şimdi turp gibi dönüyoruz. Allah'a şükür. Bu hastane ile gerçekten gurur duydum. Ben şimdiye kadar hastaneye gitmiş insan değilim ama yurt dışındaki hastaneleri gördüm. Şu anda hatta yurt dışında pek çok hastaneleri gezmiş olan dünya çapında meşhur bir profesörü Afyonkarahisar'a davet ettim. Geçen kongrede geldi. Tıbbi Aromatik Bitkiler çalıştayında geldiği zaman burada bütün üniteleri gezdi. Şimdi onkoloji, hemotoloji hastanesini de gezince dedi ki böyle bir hastane bütün Avrupa'yı gezdim Avrupa'da yok. Amerika'da çok yeri biliyorum bir tek Houston'da olabilir dedi. Gerçekten gurur duyacağım bir şey."

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak da Bakan Eroğlu'nun perşembe günü akşam boyun ağrısı nedeniyle geldiğini belirterek, "Genel kontrolde de ifade ettiğimiz gibi tedaviye almamız gerekti. 4 gün yoğun bir tedavide bulunuldu ve şu anda da kendisini inşallah sapasağlam turp gibi göndermenin huzurunu, güzelliğini yaşıyoruz. Taburcu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Veysel Eroğlu
VEYSEL EROĞLU KİMDİR?

64. hükümette yer alan Veysel Eroğlu kimdir ve aslen nerelidir? İşte Veysel Eroğlu'nun özgeçmişi; Veysel Eroğlu, 18 Ağustos 1948'de Afyonkarahisar Şuhut'ta doğdu. Babasının adı İbrahim, annesinin adı Emine'dir. Öğretim &Uu

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