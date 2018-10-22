Bakan Cahit Turhan: Yakında dev bir projeye başlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbullulara ulaşım konusunda yeni müjdeler verdi. Turhan, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Londra metrosundan 12 yıl sonra 1875'te Karaköy ile Beyoğlu'nu birbirine bağlayan tünelin Türkiye'nin ilk, dünyanın ikinci metro çalışması olduğunu söyledi.

Türk milletinin 626 metrelik tünelin ardından yeni bir metro hattının hizmete girmesi için 143 yıl beklediğini kaydeden Turhan şu mesajı verdi:

DÜNYADA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

"İstanbul'a ne kadar hizmet etsek azdır. Çalışmalarımız İstanbul'un her bölgesinde devam ediyor. Metrolarıyla, karayolu ulaşım sistemiyle bütün İstanbul'un her köşesinde, çalışmalarımız sürmektedir. Yakında İstanbul Boğazı'nın altında geçecek dev bir projeye de başlayacağız. Bu projeyle dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz. Günde 6,5 milyon insanın kullanacağı, toplam 9 farklı raylı sistem ve ekspres metro ile iki kıta birbirine bağlanacak. Hizmete giren Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattı, sadece 3 ilçeyi birbirine bağlamayacak, Üsküdar’dan Marmaray, oradan da Hacıosman metrosuna entegre olacak. Kısacası İstanbul’un tüm ilçelerini birbirine bağlama hedefimize daha da yaklaşmış olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli olarak diğer projelerimizi de bir bir hayata geçeceğiz."