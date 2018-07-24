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Bakan Albayrak'tan çok önemli ekonomi mesajları!

Bakan Albayrak'tan çok önemli ekonomi mesajları!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyası temsilcileri ile yaptıkları toplantı sonrası açıklamada bulundu ve Türkiye’nın yeni dönemi için atılacak adımları tek tek sıraladı.Bakan Albayrak ''Mali alanda atılacak adımlarla enflasyon ile mücadele sürecine azami katkı verilecektir'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 16:13 - Güncelleme: 24-07-2018 16:13

 Bakan Albayrak "Bugün iş insanlarımız ve iş dünyamızdaki sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin değerlendirmelerini dinledik" dedi. Bakan Albayrak toplantı sonrası yaptığı açıklamada ayrıca "Mali alanda atılacak adımlarla enflasyon ile mücadele sürecine azami katkı verilecektir" dedi.

Bakan Albayrak Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamasının devamında "Politikalarımız kapsamında; orta vadeli programın hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarımızla istişare toplantılarımızı devam ettiriyoruz" dedi. Bakan Albayrak toplantı sonrası yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:

Bugün yaptığımız toplantıda enflasyonla mücadele, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme sağlanması, bütçe disiplini, Türkiye’nın yeni döneme ilişkin potansiyelinin belirlenmesı konularında katılımcıların görüşleri dinlendi.

Bu kapsamda bir kez daha tüm paydaşların katkıları ile ayakları yere basan, bu hedeflere odaklanmış bir OVP oluşturma çalışmaları devam etmekte. Mali alanda atılacak adımlarla enflasyon ile mücadele sürecine azami katkı verilecektir.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞE ODAKLI ÇERÇEVE

Açıklanacak yeni plan OVP ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacak.

Yeni planın ve atılacak adımların enflasyon ile mücadele için vereceği katkı kısa sürede görünür olacak ve tedbirler kararlılıkla alınacak.

Enflasyonla mücadele, büyüme hedefleri kapsamında atılacak adımlar ile eş güdüm içerisinde, bütüncül bir yaklaşımla ve birbirini tamamlayıcı politikalar ile yürütülecektir.

2018 malı yılı için kamu harcamaları ile ilgili tasarruf tedbirleri alınmaya başlandı.

Kamu nakit varlıklarının tek elden yönetilmesi ve verimliliğini sağlayacak olan tek hazine hesap uygulamasının yaygınlaştırılması ile alakalı yasal düzenlemeler hayata geçirilecek.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI: Toplantıya TOBB Baykanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, TİM Başkanı İsmail Gülle, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'nin yanı sıra iş insanları Hüsnü Özyeğin, Hamdi Akın, Ferit Şahenk, Bülent Eczacıbaşı, Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Çalık, Ali Kibar, Cemal Kalyoncu katıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR26 YORUM

  • d21 24 Temmuz 2018 17:49 yav bırakın şu adamı... zorla olmaz, lafla peynir gemisi yürümez. demedi demeyin. erdoğanı bu adam yakacak!

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KİMDİR ?
Berat Albayrak
BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı'nın ardından yeni kabinede 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki Berat Albayrak aslen nereli, Erdoğan'ın kızı olan eşi kimdir? 21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak asl

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