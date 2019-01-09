Bakan Albayrak: Emin adımlarla ilerliyoruz

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomide dengelenme döneminin sağladığı her pozitif gelişmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz'' diyerek ekonomide gerçekleştirilen uygulamaların hassasiyetini ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle; "Sayın Cumhurbaşkanımız 2019’u da müjdelerle başlattı. Ekonomide dengelenme döneminin sağladığı her pozitif gelişmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Bütçe disiplininden taviz vermeden, ortaya koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz."
Sayın Cumhurbaşkanımız 2019’u da müjdelerle başlattı. Ekonomide dengelenme döneminin sağladığı her pozitif gelişmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Bütçe disiplininden taviz vermeden, ortaya koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz. pic.twitter.com/dyHqrzhHEt— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 8 Ocak 2019
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