Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib’deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları Soçi’de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildi.
Görüşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, RF Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İdlib’deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları Soçi’de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirilmiştir.''
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