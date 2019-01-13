Bakan Akar oran verdi artık yerlilik oranı yüzde 60

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BMC’nin fabrika temel atma töreninde konuştu. Sakarya'da düzenlenen törende Akar, yerlilik ve milliliğin bekay ilgilendiren bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, kendi silahları ile caydırıcı, güçlü ve başarılı olmaya mecbur olduğunu belirten Akar "Coğrafya ne kadar kaderse, Türkiye bu coğrafyanın kaderidir" dedi.

KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ

Yıllarca dışarından silah alımı yapıldığını hatırlaran Akar, şu ifadeleri kullandı: "Bu yüzden kendi göbeğimizi, kendimiz kesecek şekilde tedbirleri almaya başladık ve alacağız. Modern harp silah araç ve gereçlerinde yabancı firmaların teknolojilerine bağlı olmadan projeler gerçekleştirilecek. Yerlilik ve millilik adı altında çıktığımız bu yolda çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz”

EN AÇIK GÖSTERGE

Bakan Akar, konuşmasına şu şekilde devam etti: "2002'de yüzde 20'lerde olan yerlilik ve millilik oranının bugün yüzde 60'lara ulaşması yapılan çalışmaların başarılı olduğunun en açık göstergesidir. Bu konuda öncelikle hedefimiz gelişmiş teknolojileri kendi imkan ve kabiliyetlerimize ortaya çıkarabilmektir. TSK'nın ihtiyaçlarının zamanında karşılanması için ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanımın artırılması zaruriyet ve şarttır."