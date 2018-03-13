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Bakan açıkladı! Yüzbinlerce çalışana müjde

Bakan açıkladı! Yüzbinlerce çalışana müjde

14 Mart’a yetişmesi beklenen Torba Kanun ile sağlık çalışanlarının birçok sorunu çözülecek. Esnek çalışmadan, yıpranmaya kadar sektör silbaştan şekillendirilecek.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 08:44 - Güncelleme: 13-03-2018 08:44

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yüz binlerce sağlık personelinin merakla beklediği Torba Kanun'un 14 Mart Tıp Bayramı'na yetişeceğinin müjdesini verdi.

Sağlıkta dönüşümün yeni dönemini Sabah'a açıklayan Bakan Demircan, Torba Kanun ile, sağlıkçıların uzun zamandır bekledikleri iyileştirmelerin yanı sıra sağlıkta kaliteyi ve sürdürülebilirliği artıracak düzenlemelerin de geleceğini söyledi.

Tasarıda sağlık çalışanları için birçok müjdenin yer aldığını ifade eden Bakan Demircan, "Tüm sağlık çalışanlarına 4 yılda 1 yıl yıpranma payı, ek ödemelerin emeklilik maaşına yansıması, hastanelerde sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi, her hastaneye kreş zorunluluğu, özlük haklarına ilişkin iyileştirmeleri biz kanun tasarısında talep ettik" dedi. Devletteki iyi yetişmiş hekimlerin yüksek maaşla özel sektöre transfer oduğuna dikkat çeken Bakan Demircan, "Sistemde yeni bir çalışma yapıyoruz. Üniversite ya da devlet hastanelerinde çalışan hekimlere, mesai sonrasında dışarda çalışma imkânı verebiliriz. Bunu tartışmaya açıyoruz. Esnek çalışma modelini çalışıyoruz" diye konuştu.

DÜNYAYA TANITIM

Türkiye'nin alanında en iyi hekimlerinin bir uluslararası katalog ile dünyaya tanıtılacağına dikkat çeken Bakan Demircan, "Bu hekimlere yaptığı işleme göre döner sermayeden ek ödemeler yapılarak iyi hekimlerin tanınırlığı artacak hem de hizmetlerinin maddi karşılığı olacak" dedi. Demircan ayrıca, finans konusunda bazı sıkıntılar olduğunu belirterek, sağlık hizmetlerine yapılan ödemelerde 2008'den bu yana fiyat düzenlemesi yapılmadığını, bunun düzeltilebileceğini ifade etti.

HER OTEL BİR HASTANE OLACAK

Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi adı altında bir yapı kuracaklarına dikkat çeken Bakan Demircan, "Sağlık turizmi tek çatı altında yapılacak. Kapasitesi 50 yatak ve üstü olan oteller, konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi olarak sağlık hizmeti verebilecekler. Her otelin aynı zamanda 5 yıldızlı bir hastane olarak sağlık hizmeti vermesinin yolunu açıyoruz. Bir sağlık kuruluşu bir otelde bu şekilde işletme de yapabilir" diye konuştu.

Bakan Demircan, pratisyen açığının 2024'te kapanacağını belirterek, "O zaman mecburi hizmeti kaldıracağız. Atama yönetmeliğinde, sağlık personelinin aile yapısını birleştirecek düzenlemeler yaptık" dedi.

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KİMDİR ?
Ahmet Demircan
AHMET DEMİRCAN KİMDİR?

13 Temmuz 1954'te Samsun'da doğdu. Baba adı Mehmet Faik, anne adı Behiye'dir. Tıp Doktoru, Genel Cerrah; Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede Genel Cerrahi İhtisası yaptı.  Samsun 1 No'lu Sağ

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