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Bahtiyar Ölmez 12.yeni bölüm fragmanı son bölüm kardeşi damga vurdu

Bahtiyar Ölmez 12.yeni bölüm fragmanı son bölüm kardeşi damga vurdu

Bahtiyar Ölmez 12.yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 3 Şubat tarihinde ekrana gelecek olan Bahtiyar Ölmez yeni bölümünde neler olacak? Yayınlanan son bölümünde Bahtiyar Ölmez'e yeni oyuncu dahil olmuştu. Bahtiyar Ölmez 12.yeni bölüm fragmanı ve özeti internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2018 11:23 - Güncelleme: 27-01-2018 11:23

ATV'nin cumartesi günleri yayınlanan ve ilgiyle takip edilen dizisi Bahtiyar Ölmez yeni bölümü için nefesler tutuldu. Başrollerini Hande Subaşı ile Yetkin Dikinciler'in paylaştığı Bahtiyar Ölmez yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bahtiyar Ölmez yayınlanan son bölümde Şinasi'nin vurulması ortalığı karıştırdı. Bahtiyar'ın tetikçiyi bulmasıyla birlikte iyice nefesler tutuldu. Aytekin'in peşine düşen Bahtiyar, intikamını erteledi. Gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla birlikte deliye dönen Bahtiyar'da nefesler tutuldu. Aynı zamanda Bahtiyar'ın kardeşinin de dizide yer alması son bölüme damga vurdu. Peki Bahtiyar Ölmez yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BAHTİYAR ÖLMEZ 12.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Bahtiyar Ölmez 12.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bahtiyar Ölmez 12.yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz. 

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