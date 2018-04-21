Bahçeli'den olaylı derbi yorumu: Beşiktaş sahadan kaçmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, perşembe günü Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve 0-0 devam ederken teknik direktör Şenol Güneş'in kafasına isabet eden cisimden dolayı yarıda kalan Ziraat Türkiye Kupası maçını değerlendirdi.

''BEŞİKTAŞ SAHADAN KAÇMAZ''

Karşılaşmayı takip edemediğini ifade eden Bahçeli, ''Maçı takip edemedim ancak Beşiktaş'ın hocası, Türkiye'nin hocasıdır. Türkiye'yi dünya üçüncülüğüne taşımış bir değerdir. Kendisine yapılmış olan bu saldırıyı şiddetle kınadım. Hocamı da aramak suretiyle geçmiş olsun dileklerimi bildirdim. Beşiktaş sahadan kaçmaz, bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum." dedi.