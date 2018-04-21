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Bahçeli'den olaylı derbi yorumu: Beşiktaş sahadan kaçmaz

Bahçeli'den olaylı derbi yorumu: Beşiktaş sahadan kaçmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarıda kalan olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili konuştu. Bahçeli, ''Beşiktaş'ın hocası, Türkiye'nin hocasıdır. Hocamı da aramak suretiyle geçmiş olsun dileklerimi bildirdim. Beşiktaş sahadan kaçmaz, bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum." dedi.

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Eklenme Tarihi: 21-04-2018 15:28 - Güncelleme: 21-04-2018 15:28

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, perşembe günü Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve 0-0 devam ederken teknik direktör Şenol Güneş'in kafasına isabet eden cisimden dolayı yarıda kalan Ziraat Türkiye Kupası maçını değerlendirdi.

''BEŞİKTAŞ SAHADAN KAÇMAZ''
Karşılaşmayı takip edemediğini ifade eden Bahçeli, ''Maçı takip edemedim ancak Beşiktaş'ın hocası, Türkiye'nin hocasıdır. Türkiye'yi dünya üçüncülüğüne taşımış bir değerdir. Kendisine yapılmış olan bu saldırıyı şiddetle kınadım. Hocamı da aramak suretiyle geçmiş olsun dileklerimi bildirdim. Beşiktaş sahadan kaçmaz, bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum." dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 21 Nisan 2018 16:47 iyatro oynayarak, kaçtılar. Acemiler yanlarına kızılaydan bir torba kan alsalarmış daha inandırıcı olurdu ya.

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KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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