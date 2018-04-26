Bahçeli'den İYİ Parti esprisi! Adaylık için başvurusunu yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilliği adaylığı için başvurusunu yaptı.
“Nasıl bir süreç bizi bekliyor” sorusuna yanıt veren MHP lideri Devlet Bahçeli "Gayet iyi olacak ülkemiz açısından…" dedikten sonra "Bir partinin sloganına benzedi ama…" diyerek gülümsedi.
Ardından sözlerine MHP'nin bu seçimi çok önemsediğini belirterek başlayan Bahçeli "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemiz için çok iyi olacağı kanaati ile seçimlere de çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah sonuçta hayırlara vesile olacaktır..." sözlerini kullandı.
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1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini AnkaDEVAMI »
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