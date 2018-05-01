Bahçeli teşkilatları sert uyardı! AK Parti ile...

24 Haziran 2018 günü yapılacak olan erken seçim çalışmalarına hızla devam eden MHP, bugün il ve ilçe yöneticilerine bir genelge gönderdi. Genelgede "AK Parti ile hedef birliği içindeyiz" mesajı verildi. Ayrıca MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi 24 Haziran 2018 seçimlerine üzerinde çalışıp belirlediği iki ana stratejiyle katılacaktır." açıklamasını yaptı. İşte Bahçeli'nin uyarılarından bazıları...

İKİ ANA STRATEJİMİZ VAR... MHP 24 Haziran 2018 seçimlerine üzerinde çalışıp belirlediği iki ana stratejiyle katılacaktır. Birinci olarak, Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İkinci stratejimiz ise MHP’nin 27. Dönem TBMM'de sayısal ve siyasal ağırlık olarak çok güçlü bir şekilde temsil edilmesini mutlak anlamda tesis ve temin etmektir.

SİYASİ TUFEYLİLER... Türk milleti siyaseti çıkarlarına endeksleyen; tutarsız, ilkesiz, yetersiz, gayesiz, erdemsiz, geçimsiz siyasi tufeylilere şans tanımayacak, elbette pirim ve geçer not vermeyecektir

UCUBE VE UCUZ ZİHNİYETLER... Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni karalayan, kötüleyen, felaket çığırtkanlığı yapan siyaset ve sivil toplum kuruluşları dış kaynaklı huşunet serumu, husumet yardımı, fitne takviyesi ile ayakta kalmaya çırpınan ucube ve ucuz zihniyetlerdir.

İYİ PARTİ İÇİN AĞIR SÖZLER... Kandil ve Pensilvanya’nın arkasına saklanarak Türkiye’yi taşlayan CHP bunlardan birisidir. İP’yi FETÖ’ye zimmetleyen, siyasi iliğini fikirsizlikle, ikbalini fenalıklarla zenginleştiren dönek ve kaçkınlar bunlardan bir diğeridir.

AK PARTİ İLE FARKLI KULVARDA OLSAK DA... Adalet ve Kalkınma Partisi’yle farklı siyasi kulvarlarda olsak da, hedef birlikteliği yaptığımız açıktır. Bu nedenle her düzeyde, her seviyede, her aşamada kullanılan dil ve üsluba özen göstermek, maksadını aşan, ittifakı zora sokan yorum ve değerlendirmelerden kaçınmak başlıca ihtiyaçtır."

TÜRK DÜŞMANLARI KUDURSA DA... CHP, İP’e dolansa da, İP CHP’ye bulaşsa da, FETÖ, PKK, HDP, PYD, YPG, DHKP-C, Türk düşmanları kudursa da Türk milletinin hükmünden kaçamayacaklardır.

KAOS NEFERİ CHP... Kriz severi, kaos neferi CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda bunalıma düşmesi garip bir çaresizlik, 95 yıllık müktesebatı açısından kaygı verici bir çürümedir."