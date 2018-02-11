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Bahçeli o görüntüye ateş püskürdü! Açık çatışmaya gidiyor...

Bahçeli o görüntüye ateş püskürdü! Açık çatışmaya gidiyor...

ABD'nin DEAŞ'la mücadele koalisyonundaki en üst rütbeli asker olan Korgeneral Paul E. Funk'un, Menbiç'te terör örgütü YPG üyeleriyle çekilen fotoğrafına ve verdiği mesajlara tepki gösterdi. Dün Afrin'de düşen Atak helikopteri ile ilgili de o sese dikkat çekti...

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Eklenme Tarihi: 11-02-2018 13:43 - Güncelleme: 11-02-2018 13:57

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin DEAŞ'la mücadele koalisyonundaki en üst rütbeli asker olan Korgeneral Paul E. Funk'un, Menbiç'te terör örgütü YPG üyeleriyle çekilen fotoğrafına ve verdiği mesajlara tepki gösterdi. Antalya'da partisinin İl ve İlçe Başkanları Toplantısı'nda konuşan MHP lideri Bahçeli, "ABD’li komutan Funk, 'Türkiye’nin yanlış hesabından dolayı kaygılandığını' söylemiştir. Yanlış hesap bu sömürgeciye göre nedir? Türkiye’nin PKK ile mücadelesini tuhaf buluyormuş. Funk asıl yanlış hesabı kendilerinin yaptığını görememiştir. Eğer haine kahraman diyorlarsa bu ABD ile müttefiklik nasıl sürdürülecektir?" dedi.

HİLEKOPTERİMİZ DÜŞTÜĞÜN ANDA YAŞANAN PATLAMA: İşte Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

- Helikopterimiz düştüğü anda yaşanan patlama akıllara pek çok soru getirmiştir. Sınırlarımızda büyük bir hareketlilik vardır. Bir günde 11 şehidin acısı ocaklara kor gibi düşmüştür. 

- Vatan savunmasının arzu etmesek de acı verici sonuçları doğmaktadır. İnancımıza göre şehitler ölmemiştir. Türkiye felaketlerin üstesinden gelecektir. Terörle girdiğimiz bu yüksek mücadele mutlaka başarıyla sonuçlanacaktır.

'ABD İLE MÜTTEFİKLİK NASIL SÜRDÜRÜLECEK': PKK PYD hesap verecek, küstahlığının ve şerefsizliğinin bedelini ödeyecektir. ABD’li komutan Funk, Türkiye’nin yanlış hesabından dolayı kaygılandığını söylemiştir. Yanlış hesap bu sömürgeciye göre nedir? Türkiye’nin PKK ile mücadelesini tuhaf buluyormuş. Funk asıl yanlış hesabı kendilerinin yaptığını görememiştir. Eğer haine kahraman diyorlarsa bu ABD ile müttefiklik nasıl sürdürülecektir? ABD ile temas kesilirse, siyaset yerine silah konuşursa, eller tetiklere giderse olacakları hesap edip sonuçlarını düşünen var mıdır?

BU REZİLLİK AÇIK ÇATIŞMAYA GİDİYOR: Nedir bu çektiklerimiz? ABD özel kuvvetlerinin teröristlerle nöbet tutmaları rezilliktir. Bu durum açık çatışmaya doğru gitmektedir. ABD, PYD’nin yanında yer almıştır. FETÖ başaramayınca diğer terör örgütleriyle buluşmuştur. ABD yanlıştan dönmez ise duruşunun tanımı düşmanlık olarak anılacaktır.

'ABD HİÇBİR SÖZÜNÜ TUTMADI': Dostluk ve düşmanlık gibi iki keskin uçtan diğerine geçiş süreçlerinde önce bağımsız karar verebilme ve mütekabiliyet esas olmalıdır. Geleneksel Türk dış politikası burada anlamını bulmuştur. Türkiye girdiği bir savaştan mağlup dönmüş bir ülke değildir. ABD hiçbir sözünü tutmamıştır.

MENBİÇ'İ ARINDIRMAK BOYNUMUZUN BORCU: Kabullenmediğimiz her dayatmayı bir yenisi izliyor. Bunu reddediyoruz. ABD’nin gözetiminde Menbiç’ten Afrin’e terörist kaydırıldığı medyaya yansımıştır. Kılıçdaroğlu nasıl kıvranırsa kıvransın Afrin’e mutlaka girilmeli, teröristlerden arındırılmalıdır. Devamında da Menbiç’i insanlık mikroplarından arındırmak boynumuzun borcudur.

AFRİN'E GİTMEYECEKSEK HAREKAT NİYE BAŞLADI?: Afrin’e girmeyeceksek Zeytin Dalı harekatını neden başlattık? Bunu Kılıçdaroğlu bilmiyorsa, bölgeyi her fırsatta bildiğini söyleyen Muhasebeci Kenan da mı bilmiyor? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ne derse desin, nasıl kıvranırsa kıvransın, Afrin’e mutlaka girilmeli, Afrin mutlaka teröristlerden tepeden tırnağa arındırılmalıdır." 

KIZIL ELMA DEYİNCE KİLOSUNU SORANLAR: Kızıl Elma desek kilosunun ne kadar olduğunu sorarlar. Bunlar ki anca 'falanımıza filan olur'la, unutmayın kafamızı çevirdiğimizde de yalan olup kurumuş yaprak gibi savrulup giderler. Ege ve Akdeniz’de gerilim politikası uygulayanlar gaflettedir.

'BÖLGEMİZ ÇOK VAHİM GELİŞMELERE GEBEDİR': Suriye İsrail jetini vurmuş, İsrail hemen misilleme yapmıştır. Bölgemiz çok vahim gelişmelere gebedir. Buhran süreci çok tehlikeli şekilde mesafe almaktadır.

Her şeye rağmen MHP şer cephesinin, gafil siyasetçilerin ithamlarına rağmen milletimizin umudu olarak dimdik ayaktadır ve olağan büyük kurultayını gerçekleştirecektir.

Kadrolarımız ülkemizin ağır sorunlarının farkındadır. MHP bazılarının aklının almayacağı kadar engin bir millet sevgisiyle hareket etmeyi ilke edinmiş bir partidir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • karalök 11 Şubat 2018 15:39 Türklük ile Türk Milleti ile gizli hesabı olanlarla bir ve beraber olan adam konuşuyor.Gevende işte

    CEVAP YAZ 0 3
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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