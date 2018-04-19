Bahçeli 26 Ağustos'u önermişti Bekir Bozdağ neden kabul edilmediğini açıkladı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran Pazar günü erken seçim kararını açıklamasının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin önerdiği 26 Ağustos tarihini neden kabul etmediklerinin gerekçesi olarak şunları söyledi; ''24 Haziran seçim için uygun bir tarih. Çünkü 26 Ağustos yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın akabinde"

''KİRLİ HESAPLARI BOZAN BİR ADIM OLDU''

Erdoğan'ın erken seçim kararını yorumlayan Bozdağ, "24 Haziran, yeni hükümet sisteminin milletin iradesi doğrultusunda uygulamaya konulacağı tarihtir. Seçimin erkene alınması, Türkiye üzerinde kirli hesap yapan herkesin hesabını bozan bir adım olmuştur." dedi.

''24 HAZİRAN UYGUN BİR TARİH''

''Yeni bir dönemin kapısını aziz milletimiz 24 Haziran'da açacaktır." diyen Bozdağ, ''24 Haziran seçim için uygun bir tarih. Çünkü 26 Ağustos yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın akabinde. "(Seçimlerin öne alınması) Türkiye'ye dönük tuzak hazırlayanların tuzaklarını boşa çıkaran bir hamle olmuştur. Türkiye'de senaryoyu artık başkaları değil bu millet yazacaktır. Bu milletin yazdığı senaryoya herkes tabi olacaktır." ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE ZARAR GÖRMESİN DİYE TARİHİ ERKENE ALDIK''

Bozdağ, ''Madem ki sistem değişti, biz o yeni sistemle yolumuza devam etmeliyiz. Artık sistemin hayata geçirilmesini daha fazla geciktirmenin kimseye bir faydası yoktur. Türkiye'nin hızlı karar almaya, alınan kararları hızlı uygulamaya ihtiyacı var. Biz Türkiye zarar görmesin diye seçimin öne alınmasını kararlaştırdık. Yani daha uzağa götürmek demek daha fazla Türkiye'yi bu tartışmalarla meşgul etmektir. Artık biz bu tartışmaları bitirelim istiyoruz. Seçim tartışmaları bitsin.'' dedi.

''PİYASALARI OLUMLU ETKİLEYECEK''

Seçim tarihinin piyasalara etkisinin olumlu olacağını belirten Bozdağ, ''Olumlu etkileyeceğine inanıyorum. Dünkü piyasaların verdiği tepki de bu olumlu etkiyi çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Geleceğe dair belirsizliklerin tamamı ortadan kaldırılmıştır. Türkiye üzerinde kurulacağı söylenen planlar, tuzaklar, senaryoların tamamı bunları planlayanların elinde patlamıştır.'' dedi.

''İLK DEFA GRUP KONUŞMASINDA DUYDUM''

Herkesin merak ettiği soruya cevap veren Bozdağ, "24 Haziran'da iktidara gelen, 5 yıl önüne bir perspektif alacak. 'Hükümet kurulamazsa' diye bir dert yok artık, sandıktan hükümeti millet doğrudan çıkaracak. 24 Haziran sabahı 5 yıllık bir yol belirlenmiş oluyor. Yatırım yapmak isteyen hesabını kitabını ona göre yapacak. Sayın Bahçeli'nin açıklamasını ilk defa ben grup konuşmasını dinlediğimde duydum. Önceden bir görüşme sonucu yapılan bir açıklama değil." şeklinde konuştu.

''MHP'NİN VE BİZİM ADAYIMIZ ERDOĞAN''

"Bizim adayımız, MHP'nin adayı, milletin adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.'' diyen Başbakan Yardımcısı, ''Sayın Kılıçdaroğlu eğer diyorsa ki 'Ben de eroğlu erim, ben de bir başpehlivanım' o zaman kıspetini giyip çıkması lazım." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

CHP Liderine çağrıda bulunan Bozdağ, "Seçim istiyorsanız, ortaya çıkın mücadelenizi yapın. Adayınızı gösterin, başka işler yapın, ne yapıyorsanız onu yapın. Şu anda ben bakıyorum ki muhalefet biraz ağustosta yağmura yakalanmış gibi. Yani elinde şemsiye yok, sıkıntıya düştüğü için 'Acaba biz nereden hükümeti yıpratan bir çıkış yapabiliriz, bu seçim tartışmalarına nasıl farklı pencereler açabiliriz' şeklinde muhalefette bir aceleciliği görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu ikide bir Cumhurbaşkanımıza 'Hodri meydan, gel yarışalım.' diyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin adayı ve seçim meydanı kuruldu. Şu anda siyasetin er meydanı kuruldu, başpehlivanların çıkması lazım. Demesi lazım ki 'Ben başpehlivanım.' Hakem kim? Aziz Türk milleti. Benim kanaatim Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıdır." ifadelerini kullandı.

''KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAZSA...''

Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması durumunda neler olabiliceğine dikkat çeken Bozdağ, ''CHP'nin Genel Başkanı eğer cumhurbaşkanlığına aday olmazsa bu şu demektir: 'Biz CHP olarak Türkiye'nin iktidarına talip değiliz, Türkiye'yi yönetmeye talip değiliz. Bizim içimizde Türkiye'yi yönetmeye ehil bir kadro yoktur, kişi yoktur. Bizim Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu da Türkiye'yi yönetmeye, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmeye ehil birisi değildir.'' dedi.

''SEÇİM İKİNCİ TURA KALMAZ''

"Seçim, ikinci tura kalmaz.'' diyen Bozdağ, ''Bu seçimin sonucu, dünkü piyasaların verdiği tepkiden belli olmuştur. CHP ittifak yapmaktan korkuyor. Kiminle ittifak yapacak, adres belli. CHP, HDP var. HDP ile ittifak yaptığı zaman onu vatansever; devletini, milletini seven samimi CHP tabanına anlatmakta çok ciddi zorluklar yaşayacaktır. Şimdi vatandaştan ne diye oy isteyecek CHP? İktidara talip değil, genel başkanları Cumhurbaşkanı adayı değil, 'Ben iktidar olacağım' diyebilecek mi? Diyemeyecek. O zaman kim iktidar olacak? Başka birisi. Vatandaş iktidara talip olmayana niye oy versin?" dedi.