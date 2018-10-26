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Bağkur'luya prim günü piyangosu fark kalkıyor

Bağkur'luya prim günü piyangosu fark kalkıyor

Milyonlarca Bağkur'luyu mutlu edecek son haber geldi. SSK'lı çalışan bir vatandaş ile Bağkur'lunun prim günü eşit sayılacak aradaki bin 800 gün fark kapatılacak. Ayrıca hiçbir Bağkur emeklisinin maaşı 1000 liradan aşağı olmayacak. İşte Bağkurluyu mutlu edecek haberin detayları...

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 08:50 - Güncelleme: 26-10-2018 08:50

Meclis'e sunulacak tasarı 2.7 milyon Bağkurluyu sevindirdi. Tasarıda bağkurlu esnafın yüzünü güldürecek güzel haberler var. Daha önce Vergi ve Sosyal Güvenlik Komisyonu’nda özellikle 2.5 milyon Bağ-Kur’luyu ilgilendiren önemli prensip kararları alınmıştı. Bağ-Kur ve SSK arasındaki farkların eşitlenmesi komisyonda gündeme gelmişti. Düzenleme hayata geçerse hem gelir, hem de emeklilik süresinde emekliler arasında eşitlik sağlanacak.

BİN 800 GÜN FARK VAR: Prim süresindeki eşitlik düzenlemesi son şekli verildikten sonra yasa taslağı haline getirilecek. 2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için istenen prim ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlenmişti. Fakat Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edilmişti. Dolayısıyla Bağ-Kur'lular uzun süre prim ödeyerek daha geç emekli olmak zorunda bırakılmıştı. 

YILSONUNA KADAR MECLİS'TE: Sosyal güvenlikte adalet komisyonunda SSK'lı çalışanla, Bağ-Kur'lu çalışan arasındaki bin 800 günlük yani yaklaşık 5 yıllık sürenin kalkması, bir başka ifadeyle emeklilik için gerekli prim süresinin eşitlenmesi öngörüldü. Böylece bu Bağ-Kur'lunun yasa çıktıktan sonra 5 yıl daha erken emekli olması anlamına geliyor. Yasanın en geç bu yıl sonuna kadar çıkacağı ifade ediliyor. 

MAAŞ DA FAZLA OLUYOR : Normal şartlarda SSK'lılar için emeklilik tarihi hesaplanırken ilk işe giriş veya sigorta tescil tarihi esas alınıyor. Bağ-Kur'da ise fiilen prim ödenen güne göre emekli olunuyor. Aynı çalışma şartlarında SSK'lı bir işçi 48, Bağ-Kur'lu sigortalı ise 55 yaşında emekli olabiliyor. Erken emeklilik imkanının yanı sıra yüzde 15-20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale geliyor.

SEYYANEN ZAM VAR: Emekliler zam oranını merakla beklerken; 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak. Maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam için yasa çıkarılacak. Tasarı, Meclis'e gelecek. Yasanın çıkmasıyla düşük maaşlı emeklilerin maaşında iyileştirme yapılacak. Bin liranın altında maaş kalmayacak. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da ocakta rutin artışla aynı anda uygulanabilecek. Bunun detayları, düzenlemenin Meclis'e gelmesiyle ortaya çıkacak.

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