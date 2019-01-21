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Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bu çayı için

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bu çayı için

Özellikle gripten korunmak için bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız ve vücut direncini artırmamız gerekir. Peki bunun için hangi çayları tüketmemiz gerekir?

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 11:45 - Güncelleme: 21-01-2019 11:45

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve vücut direncinin arttırılması için ıhlamur, rezene, yeşil çay, ekinezya, hibiskus gibi bitki çayları içilebilir. Bu çayların içerisine kabuk tarçın, limon veya karanfil gibi besinler ilave edilerek antioksidan açısından zenginleştirilebilir.

"Çayların içiminin kolay olması ve aroma katması için içerisine portakal kabuğu, ayva, elma ve ananas kabuğu da eklenebilir. Bu besinler çay ile birlikte demlenip süzüldükten sonra içilebilir."

Çay tarifi
- 1 tutam mısır püskülü1 tutam hibiskus1 adet çubuk tarçın3-4 adet karanfil
- Malzemeler sıcak suda 4-5 dakika demlenip süzüldükten sonra içilebilir.

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