Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler

Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı, mevsim geçişlerinin yaşandığı bu aylarda bağışıklık sistemi düşük olan bireylerde hastalıklara yakalanma oranının daha yüksek olduğunu ve beslenmeye daha özen gösterilerek vücudun içten, besinlerle korunması gerektiğini söyledi. elmaelma.com'a bağışıklığı beslenme ile güçlendirmenin formüllerini açıklayan Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı, "Antioksidandan zengin beslenin. Özellikle koyu, kırmızı-mor sebze meyvelerin antioksidan miktarı yüksektir. Sarı-turuncu sebzeler ise karotenden zengin antioksidan kaynaklarıdır. Bunların yanı sıra yeşil çay ve beyaz çaydan da antioksidan alabilirsiniz. Günde 3 fincan yeşil veya beyaz çay içebilirsiniz" dedi.

GÜNDE MUTLAKA 2 ARA ÖĞÜNDE MEYVE TÜKETİN

Meyve yemenin bağışıklığa iyi geldiğini ifade eden Tığlı, "Ara öğünlerimiz genellikle daha atıştırma hatta belki abur cubur odaklıdır. Meyve yemek arka planda kalmaktadır. İşte olunan saatlerde yanımızda meyve taşınması fikri veya farklı yiyeceklerin daha cazip gelmesi meyve tüketimini engellemektir. Daha sağlıklı beslenmek istiyorsanız çantanızda 1 porsiyon kolay yenebilen yani elma, mandalina, muz gibi meyveler olsun. Evdeki akşam yemeği sonrasındaki ara öğününüzde de mutlaka 1 meyve bulunsun. Sebze yemeyi ihmal etmeyin. Vücudun vitamin mineral kaynaklarının başında sebze meyveler gelir. Sebze yemeyi çok sevmem diyenlerdenseniz, sebzeleri çorba olarak veya az pişirilmiş halleriyle yoğurtlu baharatlı salatalara dönüştürerek keyifle tüketebilirsiniz. Çiğ ve taze olarak tüketilmelerinin daha faydalı olduğunu unutmayın. Yemek masanızda bolca salatalara yer verin" diye konuştu.

BOL SOĞAN VEYA SARIMSAK TÜKETİN

Yemeklerde bol sarımsak ve soğan kullanımı bireyleri hastalıklardan koruyacağının altını çizen Tığlı, "Midede yanma problemi yoksa salatalarda taze soğanlara yer verebilirsiniz. Ayrıca yemek ve salatalarınızda baharatlara yer vererek hem yemeklerinizi lezzetlendirin hem de bağışıklık güçlendirin" şeklinde konuştu.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN SAĞLIKLI BAĞIRSAK

Tığlı şu bilgileri verdi:

"Son zamanlarda önemine tüm uzmanların özellikle değindiği bağırsaklar için faydalı bakteri olan probiyotik tüketimine daha özen göstermemiz gerekiyor. Güçlü bir bağışıklık sistemi için ilk şart sağlıklı bağırsaktır. Bunu da probiyotik veya doğal olarak probiyotik içeren yiyeceklerle sağlarız. Probiyotik içeriği yüksek olan yiyeceklere ev yapımı yoğurt, kefir, peynir, turşu örneklerini verebiliriz. Bağışıklığı düşük olan bireyler ise mevsim geçişlerinin yaşandığı aylarda ek olarak probiyotik takviyesi alırlarsa daha iyi olacaktır."

Son olarak uykunun önemine değinen Tığlı, "Düzenli ve yeterli uyuyun. Bağışıklığı en kolay düşüren etmen yetersiz ve kalitesiz uyumaktır. Uyku düzeninizin sizin için en önemli sırada olduğuna emin olun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: elmaelma.com