Bağış kutusuna para atıp imamın telefonunu çaldılar

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Osmangazi Mahallesi’ndeki Şehadet Camii’nde gerçekleşti. Öğle namazı için görev yaptığı camiye gelen imam Abdulkadir Aşık, cep telefonunu şarja taktı. Namazın ardından camiden ayrıldı. Bir süre sonra camiye gelen biri çocuk 2 kişi, şüphe uyandırmamak için önce bağış kutusuna para bıraktı, ardından da cami imamının şarjda unuttuğu cep telefonunu alarak camiden ayrıldı.

İkindi namazı için camiye gelen imam Abdulkadir Aşık, telefonunu bıraktığı yerde göremeyince güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde iki kişinin telefonu aldığını gören Aşık, polise haber verdii Polis ekipleri çalışma başlattı.

İmam Abdulkadir Aşık, “Namazdan önce telefonumu şarja bırakmıştım. Namazdan sonra almayı unutmuşum. Tekrar camiye geldiğimde telefonumun olmadığını fark ettim. Camimizin güvenlik kameralarına baktım. Küçük bir çocukla büyük bir adamın camide kimse olmadığı bir zamanda telefonu alıp çıktıklarını gördüm. Camiyi kontrol ettim. Başka bir şey alınmamış” dedi.