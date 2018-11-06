Bağcılar'da bir binanın dış cephesinde yangın

Saat 13.15 sıralarında binanın en alt katı dış cephesinde başlayan Saat 13.15 sıralarında binanın en alt katı dış cephesinde başlayan yangında alevler kısa sürede en üst kata kadar ulaştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın yarım saatte kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yapıyor.