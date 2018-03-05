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BAE'den tehlikeli hamle: Ortalık karışacak!

BAE'den tehlikeli hamle: Ortalık karışacak!

Ortadoğu'nun kiralık katili olarak lanse edilen ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yakınlığıyla bilinen Muhammed Dahlan'ın Filistin'de yeni bir parti kuracağı ve seçimlere gireceği belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 05-03-2018 18:05 - Güncelleme: 05-03-2018 18:05

Al-Khaleej Online haber sitesine göre Ortadoğu'nun kiralık katili olarak lanse edilen Muhammed Dahlan, Filistin'de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeni bir parti kurmaya hazırlanıyor.

Parti kurmak için Dahlan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nden onay aldığı ifade edilirken, Filistin hükümeti işlediği suçlardan dolayı Dahlan hakkında Interpol'e başvuruda bulunmuştu.

Dahlan'ın seçimleri kazanmak için Birleşik Arap Emirlikleri tarafından fonlanacağı ve birkaç hafta içerisinde partiyi resmen açacakları belirtildi.

Filistin lideri Mahmut Abbas, 2011 yılında Dahlan'ı partiden uzaklaştırmış ve ilişkili kişilerin maaşlarını kesmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • bir basit vatandaş 05 Mart 2018 18:56 Orta Doğu bu tiplerle dolu. Orta Doğuyu bataklığa çevirenler bu tip adamlar. Bizleri Orta Doğu bataklığına sokanlara lanet olsun.

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