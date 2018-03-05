BAE'den tehlikeli hamle: Ortalık karışacak!

Al-Khaleej Online haber sitesine göre Ortadoğu'nun kiralık katili olarak lanse edilen Muhammed Dahlan, Filistin'de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeni bir parti kurmaya hazırlanıyor.

Parti kurmak için Dahlan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nden onay aldığı ifade edilirken, Filistin hükümeti işlediği suçlardan dolayı Dahlan hakkında Interpol'e başvuruda bulunmuştu.

Dahlan'ın seçimleri kazanmak için Birleşik Arap Emirlikleri tarafından fonlanacağı ve birkaç hafta içerisinde partiyi resmen açacakları belirtildi.

Filistin lideri Mahmut Abbas, 2011 yılında Dahlan'ı partiden uzaklaştırmış ve ilişkili kişilerin maaşlarını kesmişti.