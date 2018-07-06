Aziz Sancar ve eşi kimdir aslen Kürt mü Arap mı? BBC sorunca...

İlk Nobel alan Türk bilim adamı Aziz Sancar kimdir , aslen nerelidir, Türk mü , Kürt mü yoksa Arap mı? Prof. Dr. Aziz Sancar 2015 yılında NOBEL Kimya ödülünü alınca kimliğiyle öne çıkmıştı. Aziz Sancar 'ı arayan BBC muhabiri 'Arap mısınız' diye sormuştu. Sancar'ın, Mardin doğumlu olması sebebiyle de Kürt olduğu ve HDP'ye yakın olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Bu iddialara en doğru yanıtı Profesör Doktor Aziz Sancar BBC kendisini aradığında verdi.



Ben Türküm o kadar : Aziz Sancar 'a 'Arap mısınız' diye soran BBC Nobel ödüllü profesörden aynen şu yanıtı aldı; “Bana ‘Arap mısınız, kısmen mi Türk’sünüz‘ diye sorarak saygısızlık yaptılar. BBC’ye söyledim, 'Arapça konuşmuyorum, Kürtçe konuşmuyorum, ben Türküm' dedim. Güneydoğulu olunca bundan kaçamıyorsunuz ama kendimi öyle biliyorum, BBC’ye de söyledim size de öyle söylüyorum. Ben Türküm, o kadar. Mardin’de doğmuşsam, Cizre’de de doğmuşsam, Kars’ta da doğmuşsam ben Türküm” dedi.

Aziz Sancar'ın eşi kimdir : Aziz Sancar Amerika vatandaşı Gwen Sancar ile evli.

Aziz Sancar aslen nereli : NOBEL ödülü alan ilk Türk bilim adamı olan Prof. Dr. Aziz Sancar aslen Mardin'in Savur İlçesi doğumlu. Aziz Sancar okuma yazma bilmeyen ancak eğitime önem veren sekiz çocuklu bir anne-babanın çocuğu olarak doğdu. İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitiren Aziz Sancar yurtdışında yaptığı çalışmalarla Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'ne kabul edilen üç Türk'ten biri oldu.

ABD North Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik Bölümü’nde görev yapan Aziz Sancar, 300’e yakın bilimsel makale ve bu makalelere yapılan 12 binden fazla atıfla, bilimsel araştırmada eşine az rastlanır bir başarıyı temsil ediyor. Sancar, 2005’te Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi‘ne, 2006‘da Türkiye Bilimler Akademisi’ne Asil Üye olarak seçildi.

Aziz Sancar Nobeli alınca en çok Türkiye için sevindim demişti: Aziz Sancar NOBEL ödülü alınca özellikle Türkiye adına çok sevindiğini belirtip şunları söylemişti:

-“Benim için, yaptığım araştırmalar, verdiğim onca emek için tabii ki büyük memnuniyet verici bir ödül. Ayrıca ailem için sevindim. Çünkü büyük bir aileyiz. Sekiz öz, iki üvey kardeşim var. Onlar için tabi çok sevindim. Fakat en çok memleketim için sevindim. Çünkü Türkiye için bence bilim lazım, Türkiye’nin kalkınması için, bu güç durumdan çıkıp Avrupa düzeyine varması için bilim gerekli. O yönden katkı sunduğum için çok sevinçliyim."

AZİZ SANCAR VE AİLESİ HDP'Lİ Mİ?

NOBEL ödülünü alan Aziz Sancar ile ilgili bir iddia da siyasal tercihiyle ilgili oldu. HDP 'ye yakın olduğu iddia edilen Aziz Sancar 'ın yeğeni bu konuda net bir açıklama yaptı. Aslen Mardinli olduklarını belirten Gani Sancar, HDP ile uzaktan yakından alakalarının bulunmadığına dikkat çekerek, "Bu bayrağın altında doğduk büyüdük Mardinliyiz. Siyasetle lanse edilmesini istemiyoruz. Siyasallaştırılması güzel bir olay değil. Siyasi görüşümüz HDP değil" diye konuştu.

AZİZ SANCAR HANGİ ARAŞTIRMASIYLA ÖDÜL ALDI? : Prof. Dr. Aziz Sancar, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen üç kişi arasında biri oldu. "DNA onarımı" konusundaki bilimsel çalışmasıyla dikkat çeken Sancar, ödülünü aynı dalda Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile paylaştı. Prof. Dr. Aziz Sancar, Lindahl ve Modrich; hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde kazandı.