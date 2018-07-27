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Az önce açıklandı! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Son 4 gün...

Az önce açıklandı! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Son 4 gün...

Vergi başta olmak üzere kamuya olan borçların yeniden yapılandırılması uygulaması 31 Temmuz'a sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, vergi dairelerinin 28 Temmuz 2018 Cumartesi ve 29 Temmuz 2018 Pazar günü saat 17.00'a kadar açık olacağı belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 16:27 - Güncelleme: 27-07-2018 17:22

VERGİ borçlarının yeniden yapılandırılması için son başvuru tarihi yaklaşırken Gelir İdaresi Başkanlığından flaş açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

SON GÜN SALI... Açıklamada şöyle denildi: "Kanundan yararlanmak isteyen borçluların 7143 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın son günü 31 Temmuz 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) başvurmaları gerekmektedir. Bilindiği gibi, 2017 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisinin ikinci, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların dokuzuncu, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların yedinci ve 2018 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitinin ödeme süreleri 31 Temmuz 2018 Salı günü sona ermektedir.

VERGİ DAİRELERİ CUMARTESİ VE PAZAR AÇIK... Bu nedenle, 7143 sayılı Kanuna ilişkin başvuruların alınması ve diğer taksit ödemeleri sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 28 Temmuz 2018 Cumartesi ve 29 Temmuz 2018 Pazar günü saat 17.00' a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır."

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