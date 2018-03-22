  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Ayşenur'un hastalığına 2 yıldır teşhis konulamıyor

Ayşenur'un hastalığına 2 yıldır teşhis konulamıyor

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Yakup ve Berrin çifti, 20 aylık olduktan sonra yürüyememeye başlayan ve rahatsızlığına henüz teşhis konulamayan kızlarının yeniden ayağa kalkması için destek bekliyor

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-03-2018 11:21 - Güncelleme: 22-03-2018 11:21

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Yakup-Berin Ünlü çifti, 2014 yılında dünyaya gelen, her çocuk gibi 1 yaşında yürümeye başlayan ancak 20 aylık olduğunda yatağa mahkum kalan ve rahatsızlığına henüz teşhis konulamayan kızları Ayşenur'un yeniden ayağa kalkması için destek bekliyor.

Baba Yakup Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi Berrin ile 12 yıl önce evlendiklerini, önce Hazan Hamza ismini verdikleri bir oğullarının olduğunu, 3,5 yıl önce de Ayşenur ismini verdikleri kızlarını kucaklarına aldıklarını anlattı.

2 YIL ÖNCE SABAH KALKTIKLARINDA AYŞENUR'UN YATAKTAN KALKAMADIĞINI FARKETTİLER
Ayşenur'un sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini ve 1 yaşına geldiğinde yürümeye başladığını dile getiren baba Ünlü, ancak yaklaşık 2 yıl önce bir sabah kalktıklarında 20 aylık kızlarının yataktan kalkamadığını, yürüyemediğini gördüklerini belirtti. Bu süreçten sonra hayatlarının adeta kabusa dönüştüğünü, pek çok doktora gittiklerini, başvurmadıkları hastane kalmadığını ancak şu ana kadar tıbbi anlamda bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Ünlü, şu ana kadar kızlarının neden yürüyemediğinin tespit edilemediğini, bu süreç içinde "genetik test" yapıldığını, aynı testin diğer aile fertlerine de uygulandığını, şimdi bu testlerin sonucunu beklediklerini aktardı.

Ayşenur'un bu süreçte bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine 90 seans gittiğini ancak olumlu sonuç alınamadığını vurgulayan, "Bu arada kızımız konuşmakta da zorlanmaya başladı." dedi.

Ünlü, doktorların "uzay terapi cihazı" önerdiğini ancak, fiyatının 18 bin lira olması nedeniyle alamadıklarını, Osman Tunç Doğan isimli bir fabrika sahibinin, ustalarına verdiği talimat üzerine kızları için yeni bir araba tasarladığını ve Ayşenur'un şimdi bu arabayla yürümeye çalıştığını kaydetti.

ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ
"Kızımız 2014’te dünyaya geldi. 20 ay çok güzel geçti. Ondan sonra bizim kızımız yürümeyi kesti." diyen baba ünlü, şöyle devam etti:

"Hemen Çerkezköy Devlet Hastanene gittik. Burada bir sonuç bulunamadı. Biz de İstanbul'daki bir hastaneye gittik. Burada 5 defa MR çekildi. MR sonuçlarından bir şey çıkmadı. Tetkiklerin yapılması için 3 gün hastanede yattık. Burada 12 tüp kan verdik araştırılması için. Genetik araştırılması yapıldı. Sonra bir kez daha MR çekildi. Yine sonuç çıkmadı. Ardından genetiğin beklenmesi için taburcu olduk. Gelen genetik sonucundan da bir şey çıkmadı. Daha sonra Bursa'ya gittik. Burada bir hastanede kızım 90 seans fizik tedavi gördü. Ancak olumlu bir sonuç alamadık. Ardından ben eşim ve oğlum için de genetik araştırması için kan verdik. Bunun sonucu henüz çıkmadı. 2 ay önce kızımızdan topuk kanı aldılar ve şimdi onun da araştırması devam ediyor. Birkaç ay içerisinde çıkacaktır inşallah. Sonrasında bir testimiz daha var. Bunun ücretinin ise 24 bin lira olduğu belirtildi. Kızımız için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Kızının hastalığına çare bulunmasını arzu ettiklerini dile getirerek, "Kızımın niçin böyle olduğunun nedeni ve tedavisi hala bulunamadı. Devlet büyüklerimizin bu konuda bizlere yardımcı olmasını istiyorum. Kızımın tekrar yürümesini, yaşıtları gibi koşup, oyunlar oynamasını istiyorum. Bu bir babanın feryadıdır. Ne olur bu feryada kulak versinler. Kızımı bu halde gördükçe yüreğim parçalanıyor, elimden bir şey gelmiyor." diye konuştu.

EVİMİ SATMAYA RAZIYIM
Kızının tedavisi için doktorların tecrübesine ihtiyacı olduğunu belirten Ünlü, “Ben evimi de satmaya razıyım. Zaten borç ödüyorum, sıkıntı değil. Hangi doktor varsa, bana desinler 'şu doktor bunun çaresi olur', oraya gidelim. Devletimizden de bu konuda yardım istiyorum. Bu ortopedik malzemeler konusunda devletimizin bir adım atmasını istiyorum. Özellikle Başbakanımıza yalvarıyorum. Ürünler çok pahalı. Bir şeyi almak için yani 500 lira, yeri geliyor 4 bin liraya kadar masrafı çıkıyor, sigorta karşılamıyor. Ben neden el kapısına gideyim benim devletim varken. Hayat zor." değerlendirmesini yaptı.

Anne Berrin Ünlü de kızının tekrar yürüyüp, koşması için devlet yetkililerinden ve bu konunu uzmanı doktorlardan destek istediklerini belirtti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ayşenur'un hastalığına 2 yıldır teşhis konulamıyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Mart 2018 11:34 Bu ensefalit hastalığı olabilir.Çocuk nörolojisi ile bağlantıya geçin.Çapa tıpta size yardımcı olurlar. Geçmiş olsun.Allah şifa versin.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
O SES TÜRKİYE
SÖZ
BAHTİYAR ÖLMEZ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro