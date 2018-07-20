Aydın'da pompalı dehşeti: 3 ölü 3 yaralı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir kişinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde bir kişi, kayınpederinin evinde henüz belirlenemeyen nedenle evde bulunan pompalı tüfekle ateş eti.
Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Zanlı, olay yerinden aracıyla kaçtı.
Nazili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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