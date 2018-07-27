  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ay tutulması felaket habercisi mi İncil'den ay tutulması kehanetleri

Ay tutulması felaket habercisi mi İncil'den ay tutulması kehanetleri

Bugün son yüzyılın en uzun sürecek kanlı ay tutulması gerçekleşecek. Türkiye'den en net Denizli'den izlenilecek olan bu eşsiz doğa olayı felaket habercisi mi sorusu ise birçok insanın aklına takıldı. Ay tutulmasından sonra büyük bir deprem ya da felaket mi olacak İncil bu konuda neler diyor?

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-07-2018 11:10 - Güncelleme: 27-07-2018 11:10

Ay tutulması felaket habercisi mi, ay tutulmasından sonra deprem mi olacak soruları binlerce kişinin aklını kurcalıyor. Bugün son yüzyılın  en uzun sürecek kanlı ay tutulması meydana gelecek. Aksaç 20.30'da başlayacak olan kanlı ay tutulması yaklaşık 4 saat sürecek. Dünyanın birçok yerinden net görünecek ay tutulması Türkiye'de ise en net Denizli'den izlenecek. Peki ay tutulması felaket habercisi mi, büyük bir deprem ya da felaket mi olacak? İncil ve diğer kutsal kitaplar bu konuda ne diyor?

İNCİL'DEKİ AY TUTULMASI KEHANETLERİ: İncil kehanetlerinde kıyametin kopmasına yakın güneşin kararıp, ayın kanlanacağı ve Mesih'in yeryüzüne ineceği yazar. San Antonio Kilisesi Papazı John Hagee, Mesih'in gelmesine sebep olacak kaos ortamını ve son büyük savaşın bu günlere rastlayacağını iddia etmiştir.

Ay tutulması sırasında kılınan Hüsuf namazı iki rekattır ve ay tutulması bitene kadar dua ile meşgul olunmasının hayırlı olacağı bildirilmiştir.

HÜSUF NAMAZI NASIL KILINIR: Ay tutulması için iki rekat namaz kılınır.

 Her iki rekât ayakta ve kıraatler uzatılarak okunur, her rekatında ikişer rükû yapılır. Bu rükûlardaki teşbihler uzatılır. Secde teşbihleri uzatılmaz.

Bu namazlardan sonra ikişer tane hutbe okunur. Husuf namazında hutbeler aşikar okunur.

Güneş ve Ay tutulması esnasında namaz kılmak sünnet-i müekkekedir. Küsuf, güneş aydınlığının kısmen veya tamamen gizlenmesine, Husuf ise ayın aydınlığının bir kısmının veya tamamının gizlenmesine denir.

Güneş tutulduğu zaman Küsuf namazı, ay tutulduğu zaman Husuf na­mazı kılınır. Bu durumlarda müslüman, belanın giderilmesi ve aydınlığa kavuşulması için Allah´a dua ve niyazda bulunur.

HAZRETİ MUHAMMED HÜSUF NAMAZI İÇİN NE DEMİŞTİR: Cabir bin Abdullah´tan rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 

"Şüphesiz Güneş ve Ay Allah´ın (kudretini yansıtan) delillerden iki delildir. Herhangi bir kimsenin ölümü veya haya­ti için tutulmazlar. O halde (Güneş ve Ay´ın) tutulusunu gördüğünüz za­man namaz kılınız. İçinde bulunduğunuz durum aydınlanıncaya kadar dua ediniz." 

Bu namazların kılınış şekli:

Güneş veya ay tutulduğunda cemaatle iki rek´at namaz kılmak sünnet-i müekkede´dir. .

Cemaat olmazsa münferiden yani tek başına kılmak da sünnettir. Bu namazın her rek´aünda iki defa ayakta durmak, iki kıraat ve iki rüku et­mek daha faziletlidir. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ay tutulması felaket habercisi mi İncil'den ay tutulması kehanetleri haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro