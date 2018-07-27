Ay tutulması felaket habercisi mi İncil'den ay tutulması kehanetleri

Ay tutulması felaket habercisi mi, ay tutulmasından sonra deprem mi olacak soruları binlerce kişinin aklını kurcalıyor. Bugün son yüzyılın en uzun sürecek kanlı ay tutulması meydana gelecek. Aksaç 20.30'da başlayacak olan kanlı ay tutulması yaklaşık 4 saat sürecek. Dünyanın birçok yerinden net görünecek ay tutulması Türkiye'de ise en net Denizli'den izlenecek. Peki ay tutulması felaket habercisi mi, büyük bir deprem ya da felaket mi olacak? İncil ve diğer kutsal kitaplar bu konuda ne diyor?

İNCİL'DEKİ AY TUTULMASI KEHANETLERİ: İncil kehanetlerinde kıyametin kopmasına yakın güneşin kararıp, ayın kanlanacağı ve Mesih'in yeryüzüne ineceği yazar. San Antonio Kilisesi Papazı John Hagee, Mesih'in gelmesine sebep olacak kaos ortamını ve son büyük savaşın bu günlere rastlayacağını iddia etmiştir.

Ay tutulması sırasında kılınan Hüsuf namazı iki rekattır ve ay tutulması bitene kadar dua ile meşgul olunmasının hayırlı olacağı bildirilmiştir.

HÜSUF NAMAZI NASIL KILINIR: Ay tutulması için iki rekat namaz kılınır.

Her iki rekât ayakta ve kıraatler uzatılarak okunur, her rekatında ikişer rükû yapılır. Bu rükûlardaki teşbihler uzatılır. Secde teşbihleri uzatılmaz.

Bu namazlardan sonra ikişer tane hutbe okunur. Husuf namazında hutbeler aşikar okunur.

Güneş ve Ay tutulması esnasında namaz kılmak sünnet-i müekkekedir. Küsuf, güneş aydınlığının kısmen veya tamamen gizlenmesine, Husuf ise ayın aydınlığının bir kısmının veya tamamının gizlenmesine denir.

Güneş tutulduğu zaman Küsuf namazı, ay tutulduğu zaman Husuf na­mazı kılınır. Bu durumlarda müslüman, belanın giderilmesi ve aydınlığa kavuşulması için Allah´a dua ve niyazda bulunur.

HAZRETİ MUHAMMED HÜSUF NAMAZI İÇİN NE DEMİŞTİR: Cabir bin Abdullah´tan rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

"Şüphesiz Güneş ve Ay Allah´ın (kudretini yansıtan) delillerden iki delildir. Herhangi bir kimsenin ölümü veya haya­ti için tutulmazlar. O halde (Güneş ve Ay´ın) tutulusunu gördüğünüz za­man namaz kılınız. İçinde bulunduğunuz durum aydınlanıncaya kadar dua ediniz."

Bu namazların kılınış şekli:

Güneş veya ay tutulduğunda cemaatle iki rek´at namaz kılmak sünnet-i müekkede´dir. .

Cemaat olmazsa münferiden yani tek başına kılmak da sünnettir. Bu namazın her rek´aünda iki defa ayakta durmak, iki kıraat ve iki rüku et­mek daha faziletlidir.