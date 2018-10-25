Avrupa Parlamentosu'ndan son dakika Suudi Arabistan kararı

Avrupa Parlamentosu'ndan son dakika gelen habere göre Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kararında Riyad'a silah ambargosu çağrısı yaptı. AP, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin uluslararası soruşturma yapılması ve sorumluluklarının tespit edilmesi durumunda Suudi yetkililere yaptırım uygulanması çağrısında bulunan karar tasarısını onayladı.

Tasarıda, Kaşıkçı’nın öldürülme koşulları “insanlığa karşı suç” olarak tanımlandı. Kaşıkçı’nın işkenceyle öldürülmesi kınandı. Suudi Arabistan’ın “gazetecinin cesedinin nerede olduğunu” açıklaması istendi. Karar tasarısında "yargısız infaz gibi sistematik uygulamaların insanlık suçu teşkil ettiği” not edildi.

Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili olarak “uluslararası, bağımsız ve tarafsız bir soruşturma” yürütülmesi istendi. Sorumluların ortaya çıkarılarak “uluslararası normlara uygun, tarafsız bir mahkemede ve uluslararası gözlemciler huzurunda yargılanmaları” talep edildi.

Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sorumlu Suudi vatandaşlarına yönelik, vize yasağı ve mal varlıklarının dondurulması gibi hedefli yaptırımlar hazırlaması için AB ve AB devletlerine çağrıda bulunuldu.

Avrupa Parlamentosu hazırlanacak listede sadece tetikçiler değil aynı zamanda planlayıcılar ve azmettiricilerin de bulunmasını istiyor. Avrupa Parlamentosu tarafından alınan kararın hukuksal planda yaptırımı bulunmuyor.