Avrupa Parlamentosu'ndan Cemal Kaşıkçı kararı! Uluslararası soruşturma...

Avrupa Parlamentosu (AP), Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin uluslararası soruşturma yapılması çağrısı yapan kararı onayladı. Almanya Parlamentosu Savunma Komitesi Üyesi Jens Kestner daha önce Sputnik'e verdiği demeçte, Almanya'nın, Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili olarak Suudi Arabistan'a geçici silah satışı yasağından sonra, uluslararası yaptırımlar uygulamaya devam etmesi gerektiğini söylemişti.

FRANSA: BİZİM İSTİHBARATIMIZCA DA ONAYLANIRSA... Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux ise, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Olayın açıklığa kavuşması, bunun bizim istihbarat servislerimizce onaylanması ve Suudi Arabistan'ın sorumluluğunun ortaya çıkması durumunda, sadece silah satışıyla sınırlı kalmayacak şekilde yaptırım kararı alacağız" demişti.

İSPANYA SAVUNMUŞTU... Öte yandan, İspanya Başbakanı Sanchez, gazeteci Kaşıkçı'nın 'korkunç' şekilde öldürülmesini kınasa da, Suudi Arabistan'a silah satışını İspanya'nın çıkarına olduğu gerekçesiyle savunmuştu.