Atv'den ayrılan Şebnem Sunar Küçük kaç yaşında nereli eşi Mehmet Küçük kimdir?

Atv'nin hafta sonları ana haber bültenlerini sunan isim 46 yaşındaki Şebnem Sunar Küçük, kanaldan ayrıldığını sosyal medyadan sevenlerine duyurdu. Başarılı sunucu kanaldan neden ayrıldı? Şebnem Sunar Küçük kimdir? Kaç yaşındadır? İşte cevapları...

ŞEBNEM SUNAR KÜÇÜK KİMDİR?

Şebnem Sunar Küçük, 6 Ocak 1972 doğumludur. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan başarılı sunucu, Erenköy Kız Lisesi'nde mezun olmasının ardından, öğrenimini ABD'de devam ettirdi. Küçük, çocukluk yıllarında tiyatro, müzik ve spor ile yoğun olarak ilgilenmiştir.

21 yaşında sektöre girdi

1993 yılında henüz 21 yaşındayken habercilik sektörüne adım atmış, başarılı performansıyla hızla yükselmiştir. Seneler 1995'i gösterdiğinde eşi "Mehmet Küçük" ile evlenmiş, ikilinin 1997' de "Senem" isminde bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.



Ekranların vazgeçilmez yüzü oldu

Atv'nin kurulduğu 1993'ten bu yana haber spikerliği yapan Şebnem Sunar Küçük), 2001'den beri ise ana haber için ekrana çıkıyordu. Usta spiker, zaman zaman hafta içi ana haber bültenini de sunuyordu.

Atv'den neden ayrıldı?

Şebnem Sunar Küçük, yıllardır çalıştığı Atv'den ayrıldığını duyurdu. Ayrılığın sebebi hakkında net bir açıklama yapmayan sunucu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla, yeni projelerinin olabileceğini duyurdu.

Yerine kim geldi?

Şebnem Sunar Küçük'ün yerine Atv'de Kahvaltı haberlerini sunan Nihan Günay getirildi. Günay, bir süre hem Kahvaltı Haberleri haberleri hem de Hafta Sonu Ana Haber Bültenini sunacak.





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