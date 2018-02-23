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Atilla Taş: Kanıt olsun diye selfie çekiyorum

Atilla Taş: Kanıt olsun diye selfie çekiyorum

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin 19'u tutuklu 29 sanığın, “örgüt üyeliği” ve “darbeye teşebbüs” suçlarından yargılandığı davada, sanıkların son savunmaları alınıyor.

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Eklenme Tarihi: 22-02-2018 19:01 - Güncelleme: 23-02-2018 00:01

İSTANBUL 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada alfabetik sıraya göre söz alan sanıklar, son savunmalarını yapmaya başladı. Bu kapsamda tutuklu sanıklardan Abdullah Kılıç ve Ahmet Memiş ile tutuksuz sanıklardan Ali Akkuş ve Atilla Taş'ın beyanları alındı. 

Atilla Taş savunmasını yapmak üzere kürsüye geldiği sırada tutuklu sanıklardan Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun avukatı rahatsızlanarak duruşmadan ayrıldı. Taş'ın, "Avukat bey şarkı söyleyeceğimi zannetti" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

'BENİ HAPSE ATMAYIN'

Mahkeme heyetine titiz ve adil bir yargılama yürüttükleri için teşekkür eden Taş'a, mahkeme heyeti başkanı Taner Akıncı, "İlk defa böyle bir şey duyduk sizden" karşılığını verdi.

Devam eden Taş'ın, samimi olduğunu belirtip, "Beni hapse atmayın" demesi de izleyicileri güldürdü. 

Duruşma savcısının kendisiyle ilgili önce tahliyesini, tahliyeden sonra da tekrar tutuklanmasını talep etmesini anlayamadığını vurgulayan Taş, "Bugün bir kız benimle fotoğraf çektirirken zafer işareti yaptı. 'Eyvah bir dava daha geliyor’ dedim. Artık fotoğraf çektirmek isteyenlere, 'bir örgütle bağlantınız var mı?' diye soruyorum. Bu ruh haliyle yaşıyorum." diye konuştu. 

'KANIT OLSUN DİYE SELFIE ÇEKİYORUM'

Şartlı tahliye olduktan sonra imza atmak için her ayın 1'i ve 15'in de bir polis merkezine gittiğini aktaran Taş, şunları dile getirdi: 

"Sabah erkenden gidip bir kere imza atmam gerekiyorken 3 kere imza atıyorum. Belki bozuktur, algılanmaz diye. Hatta kanıt olsun diye üstüne bir de selfi çekiyorum. Nasıl terör örgütü üyeliği profili anlamış değilim. Rüya alemindeymişim gibi. Mümkün değil böyle bir şey. Hayatım boyunca terör örgütü kastıyla hareket etmedim. Belki bazı eleştirilerde kastımı aşmış olabilirim. Ben terör örgütüne üye değilim. Sizden beraatimi istiyorum." 

Başkan Akıncı'nın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçu vasfının, "örgüte yardım" şeklinde değişme ihtimaline göre, Ceza Muhakemeleri Kanunu gereğince ek savunma isteyip istemediğini sorduğu Taş, "Anlayamadım, iyi mi kötü mü?" sorusuyla cevap verdi. Başkan Akıncı'nın, "iyi anlamda" cevabını verdiği Taş, bu durumu avukatına bıraktığını belirterek, "Zaten söyleyeceklerimi söyledim. Beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı. 

Savunma yapan diğer sanıklar da tahliye ve beraatlerini talep etti. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • adamıına göre muamele 23 Şubat 2018 00:22 Şu Bank asyadan trilyonluk kredi alan Nagehan ve ROK ne zaman sorgulanacak?

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