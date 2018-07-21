Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'ye soruşturma

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden S.İ. hakkında soruşturma başlatıldı.
Yapılan açıklamada, "Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsü sosyal medyada yer alan şahıs ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın suçları soruşturma bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
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