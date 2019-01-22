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Ataköy'de korkunç olay! İstedikleri şarkı çalınmayınca dehşet saçtılar

Ataköy'de korkunç olay! İstedikleri şarkı çalınmayınca dehşet saçtılar

İstanbul Ataköy'de 3 kişi, gittikleri barda istedikleri şarkıcı çalınmayınca dehşet saçtı. Çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 15:16 - Güncelleme: 22-01-2019 15:16

Olay Bakırköy Ataköy sahilyolunda bulunan bir barda geçtiğimiz hafta salı gecesi meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan işadamı Berat Kırcalı, "kasten yaralama ve tehdit" suçundan girdiği cezaevinden tahliye olan arkadaşı Bektaş Çam'ı pazartesi akşamı 20.00 sıralarında Silivri Cezaevinden aldı. Yolda bir arkadaşını da alan Berat Kırcalı, onları Bakırköy Ataköy'de bulunan bir bara götürdü.

İSTEK ŞARKI REDDEDİLİNCE...: Burada eğlenen 3 arkadaş, barda sahne alan şarkıcıdan "Sarhoş" şarkısını istedi. Ancak şarkıcı bu isteği reddetti. Bunun üzerine 3 arkadaş ve şarkıcı arasında tartışma çıktı. Bar sahiplerinin araya girmesiyle olay sakinleşti. Bir süre daha barda kalan 3 arkadaş daha sonra ayrıldı.

20 DAKİKA SONRA GERİ GELDİLER: Berat Kırcalı ve Bektaş Çam yaklaşık 20 dakika sonra tekrar olay yerine geldi. Burada kendilerini bar sahiplerinden Bülent Kurtuluş karşıladı. Tartışan 3 kişi silahlarını çekti. Çıkan çatışmada Kırcalı göğsünden yaralandı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Kurtuluş ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kurtuluş hayatını kaybetti.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKALANDI: Olaydan sonra geldikleri lüks ciple olay yerinden kaçan Çam ve Kırcalı, ihbarı alan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin giriş çıkışlarını kapatmasıyla birlikte fazla kaçamadı. Osmaniye Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonuna girdiler. Aşırı kan kaybı yaşayan Kırcalı'yı gören istasyon görevlileri 112'yi aradı. Ambulans görevlilerinin polise haber vermesiyle birlikte Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine giderek Bektaş Çam'ı gözaltına aldı. Göğsünden yaralı Kırcalı ise hastaneye kaldırıldı.

BİR HAFTA SONRA TUTUKLANDI: Çam, Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından tutuklanarak 8 saat önce tahliye olduğu cezaevine geri gönderildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan işadamı Kırcalı ise dün taburcu edildi. Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Kırcalı ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda hayatını kaybeden bar sahiplerinden Bülent Kurtuluş ise memleketi Muş'ta toprağa verildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA: Bu arada çatışma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, lüks ciple bar önüne gelen Berat Kırcalı ile Bektaş Çam'ın Bülent Kurtuluşla tartıştığı görülüyor. Tartışma kısa sürede çatışmaya dönüşüyor. 3 kişi yakın mesafeden birbirlerine kurşun yağdırıyor. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Bülent Kurtuluş yaralı olarak uzaklaşıyor. Kırcalı ve Çam'ın bulunduğu cipin uzaklaşmasının hemen ardından Kurtuluş bar önüne gelerek yere yığılıyor.

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