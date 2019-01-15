ATA AÖF sınav giriş belgesi alma TC ile ALMS girişi

ATA AÖF final sınavlarına girecek olan öğrenciler obs.atauni.edu.tr adresinden sınav belgelerini kolayca alabilirler. İşte 19-20 Ocak cumartesi ve pazar günü yapılacak olan ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı ve kurumdan yapılan Atatürk Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ile ilgili detaylı bilgiler.

ATA AÖF sınavları; belirtilen sınav merkezlerinde, hafta sonları ve yüz yüze oturumlar şeklinde yapılmaktadır. Ara sınavlar, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavları dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkilemektedir.

ATA AÖF Yarıyıl Sonu Sınavı (FİNAL) 19-20 Ocak 2019 tarihinde yapılacak. En son ATA AÖF Büyünleme Sınavı 23-24 Şubat 2019 tarihinde yapılacak.

Bahar Dönemi Ara Sınavı (VİZE) 23-24 Mart 2019 tarihinde, ATA AÖF Yarıyıl Sonu Sınavı (FİNAL) 11-12 Mayıs 2019 tarihinde, ATA AÖF Bütünleme Sınavı 15-16 Haziran 2019 tarihinde, ATA AÖF Mezuniyet Üç Ders Sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.

ATA AÖF SINAVI SAAT KAÇTA :19 Ocak Cumartesi ve 20 Ocak Pazar günlerinde 09.30'da başlayacak olan sınav, her bir oturum için 30 dakika sürecek.

ATA AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIR: Fakültemizde bir eğitim – öğretim yılı içerisinde her dönem için bir adet ara sınav (Blok Uygulama hariç) ve bir yarıyıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet üç ders sınavı yapılır. Sınavlar ülke genelinde 81 ilde merkezi sınav yöntemiyle gözetim altında (yüz yüze) gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yurtdışında Azerbaycan’da sınav yapılmaktadır.

ATA AÖF SINAVLARININ GEÇERSİZ SAYILMASI

MADDE 16 – (Değişik:RG-22/10/2017-30218) (5)

(1) Aşağıda durumları belirtilen öğrencilerin sınavları geçersiz kabul edilir ve ilgili oturumdaki tüm derslerden o sınavda sıfır (0) puan almış sayılır:

a) Optik ortamda değerlendirilen cevap kâğıdında kitapçık türünü işaretlemeyen, yanlış işaretleyen, cevaplarını yanlış alanda işaretleyen veya soru kitapçıklarının sayfalarını eksik olarak teslim eden öğrenciler ile kendisine ait olmayan cevap kâğıdına işaretleme yaptığı tespit edilen öğrenciler,

b) Eksik belge ile sınava girdiği tespit edilen, sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerine uymayan öğrencilerin ve sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, alan, kopya çekilmesine yardım eden öğrenciler.