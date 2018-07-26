Aslı Mavitan kimdir kaç yaşında aslen nerelidir?

Beşiktaş'ın eski başkanlarından biri olan Serdar Bilgili ile aşk yaşayan Aslı Mavitan'ın kim olduğu günün en merak edilen konularından biri oldu. Sunucu kimliği ile de tanıdığımız Aslı Mavitan kimdir? İşte Aslı Mavitan hakkında merak edilenler...

ASLI MAVİTAN KİMDİR?: 22 Kasım 1980 tarihinde İstanbul‘da doğan Aslı Mavitan'ın annesi 1973 Türkiye güzeli Yıldız Arhan, babası ise ünlü şarkıcı (Hayık Aram Tataryan) Hayko‘dur. Anne babası 2 yaşındayken boşandıktan sonra 8 yaşında iken annesi İşadamı Ahmet Mavitan ile evlendi. 1998 yılında 18 yaşına geldiğinde mahkeme kararı ile soyadını üvey babasının soyadı ile aynı yapmıştır. Aynı zamanda babasının dininden çıkarak İslam dinini seçmiştir. Asıl babasının ilk eşinden Alex adlı kardeşi şarkıcılık yapmaktadır. Annesinin ikinci eşi Ahmet Mavitan’dan da bir erkek kardeşi vardır. Yıldız Arhan 2015 yılında Ahmet Mavitan’dan boşandı. ASLI MAVİTAN'IN KARİYERİ: Aslı Mavitan, üniversite eğitimini İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünde tamamladı. Aslı Mavitan, TV8‘de spikerlik yaptığı dönemde, Yılın En İyi Hafta Sonu Ana Haber Spikeri Seçildi. Bir çok tv kanalında spikerlik ve sunuculuk yaptı. Spor yapmayı, ata binmeyi ve kitap okumayı çok seviyor. 2012 yılının en iyi hafta sonu ana haber akşam spikeri Aslı Mavitan seçildi

Beyaz tv ekranlarında 2014 yılından itibaren yayınlanan İşin Aslı isimli programı sundu. İşin Aslı programına her hafta düzenli katılım gösteren Psikolog Doktor Zafer Akıncı ile birlikte izleyenlere eğlenceli ve faydalı bilgiler sunmaktadır.

Aslı Mavitan, 8 Aralık 2015 tarihinde gittigidiyor.com’un Otomotiv Kategori Müdürü Kaan Balkaş ile evlendi.