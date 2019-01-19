  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Askerlik süresi çalışması ne durumda Bakan açıkladı

Askerlik süresi çalışması ne durumda Bakan açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar askerlik süresi ile ilgili yaplan çalışma hakkında açıklamada bulundu. Buna göre son aşamaya gelinen çalışma önce Cumhurbaşkanı'na sunulacak.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 19-01-2019 13:31 - Güncelleme: 19-01-2019 13:31


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar askerlik süresi ile ilgili yaplan çalışma hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, "Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışma sürüyor. Çalışmaları tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız" ifadelerini kullandı.

Aralık ayının başında askerlik sistemine yönelik Milli Savunma Bakanlığı'ında Hulusi Akar'ın başkanlığından yapılan toplantıda bu konu ele alınmıştı. Buna göre askerlik sürelerinin kısaltılması söz konusu.

MESLEK KRİTERİ
Mevcut askerlik süresi kısa dönemde 6 uzun dönemde ise 12 ay.

Çalışma içerisinde Yükseköğretim mezunlarına yönelik ise ayrı bir uygulamanın olduğu ine sürüldü. Buna göre öğretmen, hakim. doktor ve sporcular için esneklik getirilecek. Amaç ise mesleki yaşam ve kariyerlerinin etkilenmemesi. Bu mesleklerde yer alan bireylerin uygun zaman dilimlerinde askerlik hizmetlerinin yerine getirmesi söz konusu.  

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Askerlik süresi çalışması ne durumda Bakan açıkladı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 19 Ocak 2019 13:49 Mühendislere de özel geliştirilmeli savunma sanayide özel sektörde ve daha bir çok alanda inşaa eden,üreten kişiler neden gündeme alınmıyor.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro