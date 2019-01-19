Askerlik süresi çalışması ne durumda Bakan açıkladı



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar askerlik süresi ile ilgili yaplan çalışma hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, "Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışma sürüyor. Çalışmaları tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız" ifadelerini kullandı.

Aralık ayının başında askerlik sistemine yönelik Milli Savunma Bakanlığı'ında Hulusi Akar'ın başkanlığından yapılan toplantıda bu konu ele alınmıştı. Buna göre askerlik sürelerinin kısaltılması söz konusu.

MESLEK KRİTERİ

Mevcut askerlik süresi kısa dönemde 6 uzun dönemde ise 12 ay.

Çalışma içerisinde Yükseköğretim mezunlarına yönelik ise ayrı bir uygulamanın olduğu ine sürüldü. Buna göre öğretmen, hakim. doktor ve sporcular için esneklik getirilecek. Amaç ise mesleki yaşam ve kariyerlerinin etkilenmemesi. Bu mesleklerde yer alan bireylerin uygun zaman dilimlerinde askerlik hizmetlerinin yerine getirmesi söz konusu.