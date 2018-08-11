Aşka geldi! Tarkan'dan eşi Pınar'a romantik mesaj

Şarkıcı Tarkan'dan eşi Pınar'a sürpriz doğum günü paylaşımı! Tarkan, eşiyle birlikte çekildikleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak fotoğrafın altına şu notu düştü: "İyi ki doğdun can Pınar'ım. Sağlıkla, mutlulukla, aşkla daha nice güzel yıllara hep birlikte yürüyelim inşallah... Seni seviyorum"

İŞTE TARKAN'IN O PAYLAŞIMI...