Aşka geldi! Tarkan'dan eşi Pınar'a romantik mesaj

Şarkıcı Tarkan'dan eşi Pınar'a sürpriz doğum günü paylaşımı! Tarkan, eşiyle birlikte çekildikleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak fotoğrafın altına şu notu düştü: "İyi ki doğdun can Pınar'ım. Sağlıkla, mutlulukla, aşkla daha nice güzel yıllara hep birlikte yürüyelim inşallah... Seni seviyorum"
İŞTE TARKAN'IN O PAYLAŞIMI...
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