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Aşk ve Mavi 55.yeni bölüm fragmanı Mavi Ali'den gerçekten boşanacak mı

Aşk ve Mavi 55.yeni bölüm fragmanı Mavi Ali'den gerçekten boşanacak mı

ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Mavi'nin 54.son bölümünün hemen ardından 55.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mavi ve Ali gerçekten boşanacaklar mı? Büyük aşk bitiyor mu? Hadi gelin önce Aşk ve Mavi 54.son bölüm özetine bakalım hemen ardından Aşk ve Mavi 55.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

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Eklenme Tarihi: 23-02-2018 17:00 - Güncelleme: 23-02-2018 17:00

Ali ve Mavi bunca yaşanan şeyden sona ufacık bir şeyden gerçekten boşanır mı? Aşk ve Mavi seyredenler bu sorunun cevabını merak ediyor. Bu aşk devam eder gibi görünüyor. Öte yandan Pembe, İsmet'e yakınlaşabilmek için büyük planlar içerisinde... Atv ekranlarında her Cuma izleyici karşısına çıkan Aşk ve Mavi'nin 54.son bölümü izleyenleri merak içerisinde bıraktı. Mavi'nin Ali'ye boşanmak istediğini söylemesi herkesi şoke etti. Peki gerçekten boşanacaklar mı? Bu sorunun cevabını merak edenler hemen 'Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı' ve 'Aşk ve Mavi 55.yeni bölüm fragmanı'nı aramaya başladı. Aşk ve Mavi'nin 55.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hadi gelin önce Aşk ve Mavi'nin 54.son bölümü özetini bir bakalım hemen ardından Aşk ve Mavi 55.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

AŞK VE MAVİ 54.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; "Bana güvenmeyen biriyle birlikte olamam Ali!" Mavi, Ali'ye boşanmak istediğini söylemiştir. Ali, kendini affettirmek için çabalasa da Mavi'yi bu kararından vazgeçiremez. Pembe, İsmet'e yakınlaşabilmek için bir plan yapar. Göreçkiler'in evine giderek Faysal'a karşı mahkemede tanıklık yapacağını söyler. Pembe'nin bu teklifi İsmet'i ona yakınlaştırır. Servet, Ürgüp'ü terk etme planları yaparken Cemal'i yine tehdit edip para ister. Cemal istediğini vermeyince bildiklerini Safiye'ye anlatacağını söyler. Cemal'in az zamanı vardır ve parayı bulmazsa Safiye, Demirhan'ın kendi bebeği olmadığını öğrenecektir.

AŞK VE MAVİ 55.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI; henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada olacak.

 
 
 

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